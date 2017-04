Desestima Fiscalía ‘Top 50’ de las ciudades violentas

La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó que Ciudad Juárez se encontrara de nuevo en el “Top 50” de las ciudades más violentas del mundo.La corporación consideró que la información del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal es “sesgada y tendenciosa”.En comunicado de prensa, la FGE mencionó que los resultados de este estudio se basan en información inexacta, mismo que señala que ante el repunte de los asesinatos registrados en la segunda mitad de 2016 y la tendencia a la alza, se reingresó a la lista de la cual se había desaparecido en 2015.La Fiscalía dijo que considera equivocado dicho informe dado que la información se refiere a datos del año pasado y no “está por tanto referida en el tiempo a 2017”.Además agregó que la estadística es sesgada porque sólo se agrega a ciudades de más de 300 mil habitantes y dejan de considerar otras de menor población, de las cuales mencionó que aun siendo más violentas quedan excluidas del estudio.Otro factor que se consideró en el informe para descalificar dicho estudio es que también “excluye zonas conurbadas a las grandes ciudades donde el fenómeno delictivo es claramente mayor al de ciudades perfectamente delimitadas”.La FGE debatió que la metodología de la estadística agrega arbitrariamente 30 por ciento más homicidios a Juárez y a Chihuahua sin contar con soporte para ello. “Esa inclusión es la que hace que ambos lugares ingresen en esa relación de 50 ciudades”.Por lo que aseguró que el único factor de criminalidad que considera el estudio, es el número de homicidios y no el de la totalidad de los delitos violentos contra las personas, lo que la convierte en una estadística metodológicamente incorrecta para emitir el calificativo de las “ciudades más violentas”.“Esta representación social reitera el respeto a las publicaciones e investigaciones periodísticas; sin embargo, consideramos que debe de existir el sentido de un manejo adecuado en la información, de tal manera que se cumpla con la labor de comunicar con veracidad. Presentar una visión negativa de un estado no es desde nuestra perspectiva, una visión solidaria con una ciudadanía que trabaja y merece respeto”, concluyó el texto.

