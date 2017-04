En el limbo, mantenimiento del PMU

A15 meses de que los trabajos del Plan de Movilidad Urbana (PMU) quedaron terminados, el mantenimiento de esas obras que costaron a la ciudad más de 2 mil millones de pesos –sin sumar el monto de intereses que ha de generar en 20 años de financiamiento–, se encuentra en el limbo.Ni la empresa que estaba obligada a hacerlo ni el Gobierno municipal, que hace unos meses acordó asumir parte de esas acciones para reducir costos, se encargan de la implementación de estrategias para la conservación en buen estado o prevenir el deterioro de esas calles y puentes viales construidos, así como del recubrimiento de otras vialidades.Peor aún, el director general de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez, indica que no hay un plazo para poner en marcha el período de mantenimiento.En un recorrido realizado por El Diario por algunas de esas obras, se pudo constatar que ya hay deterioro en tramos de avenidas como la López Mateos, Plutarco Elías Calles y la Ejército Nacional.En esas vialidades donde las obras terminaron hace más de un año, se requiere pintura en la señalización, mientras que en otras como la Manuel Gómez Morín la apertura de nuevos negocios obligó a romper banquetas y abrir el concreto para introducir los servicios de agua y drenaje sin que se conozca si la compañía Movicom autorizó las intervenciones.Uno de los casos se puede apreciar en la intersección con la Teófilo Borunda y dren 2A con la Gómez Morín donde se rompieron las barreras de protección para abrir el estacionamiento de una farmacia.Nadie se encarga de cuidar que se resane bajo las disposiciones del PMU o si así se hará.En diciembre del 2015 la compañía Movicom, Infraestructura y Pavimentos S. A. P. I. de C. V. declaró terminadas el 100 por ciento de la obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU), que acabaron en el 2013.Desde ese momento, contrario a lo proyectado, el inicio de la etapa de mantenimiento, que contempla una vigencia de dos décadas, cayó en el limbo y esa situación se prolongó tras el cambio de Administración municipal en octubre pasado.El director general de Obras Públicas municipal, Gerardo Silva Márquez, asegura que esa situación prevalece debido a que oficialmente las obras del PMU no están recibidas por el gobierno y por lo tanto siguen siendo responsabilidad de la empresa constructora.Indica que actualmente hay una revisión jurídica y también está en proceso una inspección física de todos los trabajos.“Nosotros estamos precisamente en el tema, en la etapa de revisión de toda esa documentación. Estamos revisando que los trabajos estén 100 por ciento terminados, estamos revisando que todas las observaciones que hubo por parte del Cabildo y por parte de la Supervisora estén perfectamente identificadas y estamos revisando también el proceso de inicio del periodo de mantenimiento”, refiere.Para el exregidor e integrante de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción (FCA), José Márquez Puente, el estado que guarda el Plan de Movilidad bajo la nueva administración municipal es de abandono, falta de mantenimiento y omisiones.“Nosotros le dejamos información al actual presidente municipal (Armando Cabada Alvídrez), se la entregamos al inicio de la Administración, de las deficiencias y fallas detectadas en la obra y parte de los precios irregulares con los que se estuvo realizando y la falta de supervisión. Hasta ahorita no se ha hecho nada”, indica.Esas observaciones fueron realizadas por un grupo de regidores, funcionarios y la misma empresa que supervisó las obras, además de la comisión especial de Movilidad Urbana del Congreso del Estado, que detectó falta de semáforos banquetas obstruidas por postes, además de falta de árboles y de sistemas de riego.Entre los pendientes se encuentra también la creación de un reglamento que regule la apertura de las vialidades para introducir servicios o reparar fugas.También la creación de un Consejo Ciudadano que vigile la etapa de mantenimiento y operación el cual fue aprobado en septiembre del año pasado por el Cabildo para crearse en un lapso de 60 a 90 días que ya pasaron sin que se instalará ese órgano.El banderazo al PMU se dio el 28 de enero de 2013, en la gestión del alcalde Héctor Murguía Lardizábal. Originalmente contemplaba 26 proyectos de reconstrucción de vialidades, 37 de construcción, seis puentes, tres tramos de canales en el Dren 2-A y cuatro proyectos de rehabilitación de imagen urbana, pero parte del plan original fue cambiado durante el mandato de Enrique Serrano Escobar.En la Administración pasada, al menos 10 tramos de vialidades y la obra pluvialfueron cancelados para aminorar el impacto que tuvo el aumento aplicado por el Gobierno Federal al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16 por ciento en enero del 2014, medida que elevó el costo de las obras y las sacó del presupuesto planteado originalmente.El costo de las obras fue de 2 mil 200 millones de pesos que se obtuvieron mediante un esquema de financiamiento a pagar en 20 años con intereses contemplado por Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo y autorizado por el Congreso del Estado.La terminación del paquete de obras estaba contemplada para el 31 de diciembre del 2014, pero se prorrogó en al menos tres ocasiones y al final se dejó sin plazo para concluir.En septiembre del 2016, regidores de la comisión de Obras Públicas y funcionarios municipales documentaron fallas y omisiones en los 50 frentes de obra del Plan de Movilidad Urbana (PMU), con la finalidad es levantar el acta de terminación del período de inversión.Tras enlistar las fallas u omisiones atribuibles a la compañía Movicom, el Ayuntamiento, en ese entonces, le otorgó un plazo de 60 días para que las repare.En promedio se hicieron una o dos observaciones por cada uno de los 50 frentes de obra, señaló el exregidor José Márquez Puente.En general no se localizó el sistema de riego, ni el suministro y plantación de árboles de variedades como el sauz de Andalucía y cedros. Se detectó poca señalización vertical y horizontal y no se construyeron accesos para personas discapacitadas en sillas de rueda en los camellones.En algunas calles como la León Guzmán, entre Santiago y Camino Real se cambió el trazo para no afectar una escuela y no se registró en las bitácoras la modificación.En el caso de los accesos denominados también “azules”, desde junio, luego de que organizaciones civiles reclamaran la falta de estos e incluso interpusieran una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la empresa Movicom comenzó a abrir banquetas en vialidades del PMU para adecuarlas, pero se desconoce si se cumplió con los requerimientos en la totalidad de las calles que construyó.“No se han atendido, no se ha notado que se hayan atendido, en lo general no se han atendido”, indica Márquez Puente.Señala que la obra no debió recibirse hasta verificar que fueran atendidas las observaciones.“Se había quedado pendiente un pago de 22 millones por parte de la Administración a reserva de corregir los errores y trabajos que estaban mal hechos”, añade.Indica que en algunas arterias sigue faltando el sistema de riego, la forestación, no hay nomenclatura suficiente y se requieren más pozos de absorción en áreas críticas, principalmente en la Santos Dumont, rumbo al Aeropuerto, por la Ramón Rayón.“Hay grandes problemas de encharcamientos en la Enrique Pinocelly y la Ramón Rayón”, dice.En lo que corresponde al Ayuntamiento actual que preside Armando Cabada Alvídrez, no ha definido ni aprobado el reglamento de apertura de calles.“Hay una omisión de la actual Administración en darle seguimiento al PMU, todavía no lo pueden atender, de observaciones como la de los camellones, no se han atendido en perjuicio de la ciudad”, agrega.Sobre la situación que priva, el director general de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez afirma que el PMU se encuentra en etapa de revisión principalmente jurídica y confirma que ninguna de las obras ha sido recibida oficialmente.“Estamos revisando toda la documentación. Oficialmente no tenemos ningún documento donde estén recibidas las obras. No tenemos ningún documento, en la entrega de la Administración no viene ningún documento oficial”, afirma.Silva Márquez indica que la empresa ya recibió el último certificado del PMU por alrededor de 20 millones de pesos, pero la revisión continua para determinar los asuntos pendientes y a quien le corresponde atenderlos.Señala que el año pasado el Cabildo modificó el contrato con la compañía Movicom y le quitó parte del mantenimiento para reducir costos. Sin embargo, se encuentra en estudio para determinar si procede, afirma.“Hasta que no se defina eso se puede entrar a darle mantenimiento. Se supone que toda la operación de mantenimiento corre por la empresa, así está estipulado en el contrato”, dice.El funcionario indicó que no hay un plazo para poner en marcha el periodo de mantenimiento.Sobre el PMU, el alcalde Armando Cabada señaló que la revisión se realiza para buscar probables anomalías y colaborar con la Fiscalía General del Estado en una de las carpetas de investigación que se abrió tras la denuncia que interpuso una organización civil.“Fue un proyecto muy amplio que para encontrar documentos batallamos, como que los tenían escondidos o traspapelados pero ya casi tenemos toda la información, nos faltan unos cuantos documentos que se encuentran entre Obras Públicas y Secretaría del Ayuntamiento”, explicó. (Juan de Dios Olivas/ El Diario)