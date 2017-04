Recapacitan sobre su comportamiento

Cargando

Miguel Ángel tenía miedo, a su escuela había llegado la policía. Sus maestros llamaron a la fuerza pública para resolver el problema con Miguel Ángel: había sustraído del escritorio de su maestro las respuestas de un examen y un sobre con dinero.Así fue que el estudiante de 13 años entró al programa VALORAT de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que busca impedir que problemas de comportamiento de menores de edad se conviertan en criminalidad en la juventud.“Pues (sentí) temor de que me fueran a llevar… principalmente a Babícora”, dice Miguel Ángel, de 13 años y estudiante de sexto de primaria.El programa consiste en talleres sabatinos, para padres e hijos, en 12 sesiones. Las clases son de acondicionamiento físico, convivencia, terapias e instrucción en temas como sexualidad, deserción escolar, salud y adicciones.Cinthya Belén, ama de casa y madre de Miguel Ángel, se sorprendió cuando los policías acusaron a su hijo.“Se me hizo raro porque él siempre había sido un niño de calificaciones de 9 y 10, no tenía porqué haberlas agarrado y que había agarrado el sobre con dinero”, cuenta.El niño aclara que las respuestas no eran para él, sino para pasarlas con todos sus compañeros.La dinámica que más le impactó fue la de la familia adoptiva. En el segundo sábado, cada adolescente elige una mamá o papá adoptivo.“Nos pusieron un trabajo que fue los padres de otros compañeros iban a elegir a algunos niños y durante ese lapso de tiempo, los 12 sábados, nos iban a tener como hijos adoptivos para que ellos supieran lo que sus hijos sentían y nosotros supiéramos lo que nuestros padres sentían al momento de provocarle tantas angustias”, explica Miguel Ángel.Cuenta que así entendió que con su comportamiento, causaba “más que nada, tristeza”, a su mamá verdadera.Ayer se graduó la segunda generación de VALORAT, con la presencia del presidente municipal, Armando Cabada, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez.En un auditorio del Centro Cultural Paso del Norte, 130 adolescentes con sus familias –ataviados todos con playeras blancas impresas del logo de VALORAT – se graduaron del programa.Miguel Ángel quiere ser médico cuando sea grande. De momento, reconoce que el programa lo ayudó y que, de ser posible, seguiría asistiendo a las sesiones.“Yo sí quería seguir más tiempo en el taller, por una parte lo veíamos también como una forma sí de convivir más”, menciona.Coincide Ana Karina, quien, al igual que Miguel Ángel, leyó un discurso a los asistentes.“Llegábamos adoloridos a nuestras casas”, dijo Ana Karina, lo que provocó las risas de los presentes.Los niños festejan, toman fotos, saltan, aplauden y presumen sus reconocimientos. Valió la pena levantarse temprano para llegar a las 8:30 a las clases y salir a las 13:00 horas. El único detalle, del que una niña a lo lejos se queja, es que durante el taller, y a pesar del ejercicio, en VALORAT no les daban nada para comer.

