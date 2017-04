‘Temor de no poder volver espanta a paisanos’

La cantidad de paisanos que viene a vacacionar a México a través de esta ciudad cayó a la mitad o menos, ante la incertidumbre que les genera la actuación del presidente Donald Trump y que se traduce en temor a que ya no les permitan reingresar a Estados Unidos.Jesús José Madrid González, encargado de la oficina del Grupo Estrella Blanca-Chihuahuenses, dijo que el descanso de Semana Santa comprende dos semanas en que el flujo de viajeros crece los primeros días y luego empieza a bajar.“Pero esta temporada, nada qué ver con el año pasado, los paisanos han venido poco, hay una caída muy fuerte y se han visto muy poco”, dijo.Explicó que en otras temporadas los connacionales han representado de 25 a 30 por ciento de los viajes en la central de autobuses y ahora no alcanzan ni 10 por ciento.Madrid González consideró que esto se debe a dos cosas: la economía de los habitantes de esta frontera que están cada vez más pobres y el cambio de Gobierno en Estados Unidos.“Los connacionales que residen en ese país ya no quieren venir, tienen miedo porque muchos de ellos están arreglando su situación migratoria o tienen problemas con sus papeles”, dijo.“Hay muchas situaciones particulares que los hacen tomar la decisión de no venir. Temen que al regresar ya no les permita reingresar a Estados Unidos”.En la central de autobuses, que se ubica en avenida Óscar Flores Sánchez 4010, hasta ayer no se observó el nivel de flujo que se presenta en otros años.Tradicionalmente, el primer fin de semana de vacaciones se llenan de inmediato los andenes y es necesario meter corridas extras.Madrid González dijo que los autobuses están saliendo apenas a su capacidad normal, no hay corridas extras ni se aprecian aglomeraciones en el edificio.También personal del Programa Paisano reportó una mínima presencia de connacionales en la central de autobuses.Se ven bastante menos paisanos que el año pasado en la misma temporada, aproximadamente la mitad, según se informó.Se dio a conocer que desde el inicio del Programa Paisano, que estará vigente del 27 de marzo al 27 de abril, se tenía un reporte hasta el jueves pasado del ingreso de 5 mil 993 connacionales.Se espera un repunte en la cantidad de paisanos a partir de este fin de semana.Para toda la temporada se tiene la expectativa de recibir aproximadamente 40 mil paisanos, es decir, la misma cantidad del año pasado.

