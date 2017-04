Opera red de estafadores con adeudos de agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) alertó sobre la operación de un grupo de estafadores que ofrecen descuentos en los recibos de agua a los usuarios y al final sólo les roban su dinero.Jorge Domínguez Cortés, presidente de la descentralizada, dijo que han detectado entre 10 y 12 casos de personas que resultaron afectadas.“Son farsantes que a través de Facebook ofertan sus servicios de trámites y rebajas ante la JMAS, pero sólo les quitan su dinero a los ciudadanos”, explicó.El funcionario detalló que para lograr su propósito, les dicen a los usuarios que tienen una cuenta con la que ellos les pueden conseguir una rebaja en su recibo del agua.“Le piden a la gente que deposite el 65 por ciento de su adeudo con lo que quedará saldada su cuenta, pero ellos pagan a la JMAS con una tarjeta de crédito clonada”.Domínguez Cortés dijo que de momento parece que le resuelven el problema al usuario, pero en cuanto el cargo llega al banco, se detecta que es una tarjeta clonada, el titular de la tarjeta no reconoce el pago y la institución cancela el depósito, por lo que la JMAS vuelve a hacer el cobro.La realidad es que los defraudadores se quedan con ese 65 por ciento que les pidieron, son los únicos que ganan y el usuario pierde su dinero, expresó el titular de la JMAS.Agregó que llevan detectados entre 10 y 12 casos hasta la semana pasada, pues la gente acude a reclamar porque les aparece de nuevo el adeudo y es cuando se descubre todo.“Algunas personas quieren hacer trampa y las atrapan, pero nosotros no tenemos nada qué ver con eso”, agregó el funcionario.Se ha intentado dar con los defraudadores de diferentes formas, pero hasta ahora no se ha logrado, informó. No se hacen pasar como empleados, sólo ofrecen descuentos.El funcionario alertó que el grupo de personas se anuncia en la red social Facebook, y pidió a la gente ser cautelosa y no hacer caso de esos anuncios.La coordinación de Comunicación Social de la descentralizada agregó que “los ajustes o convenios se realizan sólo en las oficinas de la JMAS, no a través de intermediarios”.El modo de operar de los estafadores es cobrando un porcentaje del adeudo, mismo que piden se deposite en una cuenta bancaria a través de una tienda de conveniencia.Ellos publicitan su oferta de descuentos a cambio de una remuneración económica o un cobro de comisiones por regularizar adeudos.“Estas personas están incurriendo en un delito de fraude o tráfico de influencias que según el Artículo 256 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, es penado desde seis meses y hasta tres años de prisión, así como una multa que va de 100 a 500 salarios mínimos”.La JMAS recomendó a los usuarios que no se dejen engañar por esos anuncios en redes sociales.Una persona interesada en obtener un descuento puede acudir a solicitar cualquier tipo de información o ajuste de manera directa, y lo más importante, de forma gratuita. (Horacio Carrasco / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.