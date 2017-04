Personifican hoy en Santa María la entrada de Jesús a Jerusalén

La comunidad de la Parroquia de Santa María de la Montaña hará hoy durante las últimas horas de la tarde una representación del Domingo de Ramos, costumbre que marca el arranque de la Semana Santa en la fe católica.La escenificación, que será a las 7:30 de la tarde cerca de la iglesia –localizada entre las calles Lorenzo Ávila y Francisco Sarabia– muestra el episodio en el que Jesucristo hace su entrada triunfal en Jerusalén, donde las personas lo reciben arrojando sus ramos y túnicas en señal de que lo consideran un rey.Marisela Lombardo, coordinadora del Viacrucis que los miembros de la parroquia llevan a cabo cada año, explicó que cualquier persona que desee conocer este pasaje religioso puede acudir a presenciarlo, sólo se requiere que lleven una rama de palma.En palabras de la coordinadora, como las otras, esta caracterización en la que participan cerca de 30 personas tiene el objetivo de que la gente no se quede con una idea negativa de la vida de Jesucristo.“Queremos que toda la gente se entere de que no nos quedamos con la imagen de un Cristo crucificado un Viernes Santo”, explicó. “Si nos quedamos con la imagen de un hombre muerto, nuestra fe no valdría absolutamente nada. Queremos llevar un Cristo resucitado, un Señor que ama, que da la vida por nosotros”.El relato bíblico dice que Jesús entró a Jerusalén y las personas, con ramas cortadas de árboles lo recibieron gritando “Bendito el que viene en nombre del Señor”, contó Hesiquio Trevizo Bencomo, sacerdote de la parroquia de Jesús Maestro.Con esta representación se inaugura la Semana Santa, pero las diferentes comunidades religiosas como la de Santa María de la Montaña preparan más actividades.Por ejemplo, esta iglesia llevará a cabo la misa del lavatorio de pies el jueves a las 6 de la tarde y ese mismo día, dos horas después, hará la representación en vivo de ese episodio.Los fieles realizarán el viernes a las 10 de la mañana el viacrucis de tres kilómetros de recorrido que culmina en un cerro aledaño y a las 5 de la tarde una misa sobre esa odisea.Según Lombardo, a las 8 de la noche del mismo viernes será el Pésame a la Virgen, una celebración donde la gente se reúne para rezar el rosario.El sábado por la mañana, a las 10, los niños de Santa María de la Montaña harán su propio viacrucis y, por la noche, será la representación de la resurrección, aunque para esta actividad no hay todavía un horario definido.La sucesión de eventos organizados por esa parroquia terminará el sábado a las 10 de la noche con una misa.

