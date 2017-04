Recuperan su amor por la vida

Alba estudia segundo año de secundaria, tiene 14 años y en una plática enfocada a reestructurar el tejido social en las comunidades estudiantiles, manifestó que “a veces siento que soy un estorbo en la vida”.Este sentimiento se extiende entre la comunidad de adolescentes y ha empujado a varios de ellos a atentar contra sus vidas. De 900 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 91 que estuvieron presentes en esta plática, cerca de 40 menores manifestaron públicamente que han pensado o intentado suicidarse.Entre ellos, la reflexión de Alba, quien luego de las lágrimas mencionó que ella sueña con ser alguien, “alguien grande, alguien que ayude a muchas personas”.“A veces no le encontraba sentido a vivir, pero siempre he encontrado un sentido: mi familia, mis amigos, sé que puede haber uno que otro problema pero los quiero mucho y ellos a mí también”, dijo.Luego de varios eventos con este enfoque, el director de Derechos Humanos del Municipio, Rogelio Pinal, comentó que esta es una de las cifras más bajas que han tenido, ya que hay escuelas de 500 alumnos en los que alrededor de 90 manifiestan que han considerado eso.Para los profesores de la Técnica No. 91 la respuesta de los menores fue una sorpresa ya que desconocían esta situación dentro del plantel.“Definitivamente sí es una cantidad muy grande, no habíamos trabajado en esos temas y si es sorprendente”, comentó el profesor Alex Apolinar Beltrán Padilla.Mencionó que la reflexión que les dejó el ejercicio es trabajar el lado humano de sus alumnos y mantenerse más cerca aunque tengan que atender a muchos estudiantes.“Más apoyo, más amor en su casa, el estar más cerca de sus familias, de sus papás, eso es lo que yo siento que les falta”, mencionó.La escuela se encuentra enclavada al suroriente de la ciudad y la mayor parte de los problemas que presentan los alumnos es la desintegración familiar, que de acuerdo con su criterio, afecta aproximadamente al 45 por ciento del cuerpo estudiantil.Sin embargo mencionó Beltrán que están trabajando en ello con programas como “Escuela Segura”, entre otros.Además reconoció que regularmente los menores que padecen una situación adversa presentan problemas de conducta y por consecuencia de bajas calificaciones, así como problemas con sus compañeros.En la plática el conferencista Frank García, uso su propio ejemplo para adentrarse en el pensamiento de los estudiantes, quienes durante el transcurso de la misma, cerca del 25 por ciento manifestaron estar enojados con sus padres y alrededor del 50 por ciento dijo no haberse despedido de ellos.Sin embargo Frank les contó que la última vez que vio a su padre antes de que lo asesinaran al asaltarlo, estaba enojado con él y nunca pudo decirle lo mucho que lo quería.La confidencia desató el llanto de muchos de los presentes, los cuales fueron alentados a hablar con sus padres para expresarles su amor, entre lágrimas, algunos lo hicieron.También habló del “bullying” y mencionó que en muchas ocasiones él lo padeció debido a que no tenía padres y entre otras cosas que a los 16 años intentó quitarse la vida, en ese momento preguntó ¿quién de ustedes ha pensado hacer eso o lo ha intentado?En ese momento varios jóvenes desde diversas zonas del auditorio se pusieron de pie, luego subieron al escenario, se abrazaron entre ellos y sus compañeros los veían sorprendidos.Tal escena desató las lágrimas y desbordó las emociones de los presentes, luego subieron más adolescentes, se abrazaron, se perdonaron entre maestros y alumnos, se reconocieron como compañeros y amigos; se generó una especie de catarsis, de momentos de reflexión.Entre ellos, la reflexión de Alba, quien luego de las lágrimas mencionó que ella sueña con ser alguien, “alguien grande, alguien que ayude a muchas personas”.“A veces no encontraba el sentido de vivir, pero siempre encontraba un sentido, mi familia, mis amigos, sé que puede haber uno que otro problema pero los quiero mucho y ellos a mí también”, recordó. (Alicia Fernández / El Diario)