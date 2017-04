Parroquias harán procesión por el Domingo de Ramos

La Semana Santa iniciará el próximo domingo y cada parroquia hará una procesión para celebrar la entrada de Jesucristo a Jerusalén, dice el vocero de la Diócesis Católica, Hesiquio Trevizo Bencomo.Las iglesias organizan sus celebraciones para el Domingo de Ramos, pues bendicen las palmas y los fieles se dirigen a algún estacionamiento o parque cercano, agrega.Y luego desde allí se hace una procesión al templo donde da inicio la misa y se lee la pasión según San Mateo, informa.“La Semana Santa es la conmemoración de la última semana de Jesucristo en la tierra que culmina con el misterio de la muerte y resurrección que conocemos mejor como misterio pascual”, expresa.La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el lomo de un burro, que es una entrada muy llamativa y no iba en un afán retador, dice.Entonces alguna gente se le une y se arma una especie de marcha, así Jesús ingresa a la ciudad y sabe que es entrar en la boca del lobo, que ya no hay reversa y que el enfrentamiento final tiene que darse, agrega.Surgen conflictos y Jesús purifica el templo, echa de allí a los vendedores y se enfrenta abiertamente con las autoridades religiosas, informa.El jueves transforma la fiesta romana en la pascua cristiana, que es la que se celebra hoy y se denomina misa o eucaristía, lo cual ocurre en la Última Cena, expresa.Luego se va al Bosque de los Olivos y es aprehendido al ser traicionado por Judas, añade.Es interrogado por los tribunales eclesiásticos y civil-militar, por el procurador Poncio Pilatos y es condenado a muerte al día siguiente, dice.“El Viernes Santo, más o menos a las 11:00 de la mañana, Jesucristo inicia el camino hacia el calvario donde muere por nuestros pecados, por los pecados del mundo”, agrega.El sábado es día de quietud en la Iglesia y en la noche se celebra la gran vigilia, la que San Agustín llamaba la fiesta madre de todas las fiestas: la resurrección de Cristo, la noche pascual, y así se llega al Domingo de Resurrección, informa.“Se celebra el milagro de la redención humana, la reconciliación de la humanidad con Dios, pues Dios sabe que su hijo querido nos ha redimido, que nos ha dado la oportunidad última y definitiva de su perdón y de su amor, que incluso ha muerto para que nosotros tengamos vida, que ha entregado a su hijo a la muerte para que nosotros tengamos vida, aceptando evangelio, aceptándolo mediante nuestra fe”, expresa.Trevizo dice que esta semana debe hacerse una meditación sobre estos misterios, pues es una semana de recogimiento, de meditación, de oración y, sobre todo, de participación en la liturgia.“Porque no es un sentimiento ni manipulaciones psicológicas, ni shows, ni exhibicionismo tipo el viacrucis de Iztapalapa, sino que debe ser devoción”, dice.“Todos los católicos estamos llamados a participar en nuestras iglesias, a asistir a los actos de culto porque allí es donde celebramos todo esto”, agrega.Indica que la vida moderna impone una cuota muy tremenda de trabajo y estrés, y estos días de recogimiento se aprovechan para descansar y salir de viaje.Pero no debe olvidarse que son días santos y que en cualquier destino turístico también hay iglesias y liturgia donde se puede participar, expresa.

