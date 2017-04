Renuncia al Congreso y se ampara extitular de SUMA

El exdirector del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Luis Enrique Cuevas López, acusado de desviar más de 2 millones de pesos de ese organismo descentralizado, aseguró ayer que ya dejó su cargo en el Congreso del Estado, donde se desempeñaba como asesor del diputado Alejandro Gloria González.

“Me pidieron ahí que arreglara esa situación para poderme volver a contratar. (El diputado) Me pidió que me retirara del empleo para poder arreglar las cosas. Él que tan amable fue de darme la oportunidad de trabajar, no quise perjudicarle en su imagen”, comentó el hombre que ahora cuenta con un amparo para evitar su detención.Fuentes de la Secretaría de Administración del Legislativo local confirmaron la baja de Cuevas López, pero dieron a conocer que aún percibirá un último pago, el correspondiente a la quincena que finaliza la próxima semana.El extitular de SUMA, que tiene en su contra un proceso penal por los delitos de robo, abuso de confianza, administración fraudulenta y peculado, consideró que las acusaciones en su contra no están fundamentadas y que obedecen a motivos políticos.“Me he manejado como una persona honesta. Es totalmente falso que me esté escondiendo”, dijo en entrevista.Cuestionado sobre su contratación en el Congreso como asesor del diputado del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Gloria González, dijo estar agradecido con el legislador y esperar que, una vez terminados sus problemas con la justicia, pueda regresar a su equipo de trabajo.Confirmó que se integró a los trabajos legislativos del Congreso desde noviembre del año pasado, apenas dos meses después de que dejó de trabajar en SUMA. El registro del Congreso indica que fue únicamente a partir de febrero cuando Cuevas comenzó a cobrar un salario mensual, el exfuncionario refirió haber trabajado por bono antes de percibir el sueldo.“Lo hice por bono, estuve trabajando ahí desde noviembre pero no hubo oportunidad (de ser contratado) por los tiempos. Lo hice para empaparme de la situación cómo se maneja, nunca había trabajado en el legislativo”, dijo.En septiembre pasado, Cuevas López fue destituido de su cargo como titular de SUMA por un presunto desfalco que ascendía a más de 390 mil pesos, según informó la pasada administración municipal.La primera querella formal interpuesta ante la Fiscalía fue por un faltante de 91 mil pesos y en ella Cuevas López acusó directamente a dos empleadas que en su defensa señalaron a su exjefe de ser quien sustrajo desde 2014 los recursos a través de 80 vales que él mismo autorizó, pero no reintegró a la caja. En tanto la Contraloría de la anterior administración determinó que también hubo un préstamo de 300 mil pesos que el mismo funcionario se autorizó.El 2 de marzo de este año, la administración de Armando Cabada interpuso una denuncia penal en contra del Cuevas López, por el desfalco a la descentralizada que asciende a 2 millones 18 mil 905 pesos, se informó entonces.Sin embargo, Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía estatal, comentó ayer que la querella iniciada contra Cuevas está detenida, pues el Municipio de Juárez no ha contestado a los oficios que envió el Ministerio Público encargado del caso para continuar con la investigación por los presuntos desvíos.Dijo que hace aproximadamente un mes y medio el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación del caso, solicitó a la administración municipal información para continuar con el proceso de fincar responsabilidades al exfuncionario.“Aquí tiene que participar muy de la mano el Municipio para que pueda avanzar la carpeta (de investigación), si no, no va a avanzar. El Municipio (…) tuvo el interés de llevar por escrito la denuncia penal, entonces si hasta ahorita no han respondido a las peticiones que hizo el Ministerio Público, ahí el interés ya se va perdiendo por parte de ellos”, dijo Ruvalcaba.Ante ese panorama, Cuevas López confió en no ser imputado por los delitos de los que se le acusan y confirmó tener un amparo por consejo de su abogado, Dante Acosta, exdirector jurídico del Municipio. (Itzel Ramírez / El Diario)