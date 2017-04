Ven retroceso en reincorporación de ‘padre’ y ‘madre’ en actas

Lizeth Martínez Torres, subdirectora de la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), consideró que esta acción demuestra “el poco compromiso” de la administración estatal con la Federación y la incapacidad de las autoridades de explicar el trasfondo de la eliminación de las palabras “padre” y “madre” de los documentos.Señaló que la información vertida luego de las manifestaciones generó “mucho daño” porque éstas ofrecían una perspectiva equivocada de la razón detrás del cambio en las actas.El miércoles pasado, el gobernador Javier Corral Jurado ordenó restablecer los sustantivos “padre” y “madre” en las actas de nacimiento, luego de 11 meses en los que hubo protestas de algunos grupos.Anteriormente sólo decían ‘filiación’.Nacho Díaz, activista por los derechos de la población LGTB, lamentó la decisión del Registro Civil argumentando que la eliminación de los vocablos no era una cuestión más que de homologación y no era el caso que la minoría a la cual pertenece estuviera pidiendo derechos especiales.Al mismo tiempo, la subdirectora de DHIA reprobó el pronunciamiento de Congreso de Estado, que pidió formalmente al Senado de la República que eleve a rango constitucional el matrimonio como un contrato exclusivo entre un hombre y una mujer.“No va a ser posible. Obviamente se va a desechar porque va en contra de los tratados internacionales, de la Constitución. No es la primera vez que intentan hacer algo así y no prospera. Lo están haciendo porque se los están permitiendo hacer. Me parece un acto absolutamente reprobable”, indicó.Lamentó que los legisladores ‘se dejaran llevar’ por la influencia de grupos religiosos, pues, consideró, los funcionarios públicos como los diputados deben servir a la ciudadanía con apego no a principios de ese tipo, sino a los marcos legales.

comentarios

