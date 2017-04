Temen fronterizos por conflicto EU-Siria

Fronterizos temen repercusiones negativas tras el bombardeo lanzado por Estados Unidos en Siria, en represalia al ataque químico que mató a más de 80 esta semana.

Representantes del comercio exterior en la localidad y economistas prevén que se endurezcan los controles de seguridad en los puentes internacionales, lo que afectaría considerablemente el flujo de mercancías.Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas, recordó que en casos anteriores en los que el vecino país se vio inmiscuido en asuntos similares, hubo mayores revisiones a lo que entraba a la nación norteamericana.Indicó que en el caso del ataque a Siria y las tensiones que ello ha generado con otras potencias mundiales probablemente no sea la excepción.“Estamos conscientes que cuando nuestros vecinos deciden involucrarse en asuntos bélicos lo más seguro es que extremen precauciones con todo lo que entre a su país”, refirió.Raúl De León Apraez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) dijo que el sector industrial estará pendiente de cualquier cambio, para convocar a una reunión con autoridades consulares y aduanas de ambos lados de la frontera.Mencionó que por la dimensión de la situación no se descarta que pudiera darse un reforzamiento de las fronteras.“Hasta ahorita no hemos sido notificados de ningún cambio, pero si ocurre buscaremos dialogar con quien corresponda”, declaró el representante del gremio industrial.Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios, dijo que aún es prematuro hacer pronósticos acerca de las implicaciones que podría traer el ataque de Estados Unidos a Siria.Sin embargo, coincidió en que el hecho no debe minimizarse y la posibilidad de revisiones más duras está latente.Recordó que en la parte comercial las empresas maquiladoras y transportistas deben cumplir ya con diferentes mecanismos de seguridad, como la Asociación Estratégica Aduana-industria contra Terrorismo (C-TPAT, por sus siglas en ingles).De acuerdo con transportistas y empresarios del ramo maquilador, el intercambio comercial y la dinámica en puentes internacionales representa uno de los principales motores de la economía local.Datos de la Asociación de Transportistas indican que por hora Ciudad Juárez exporta mercancías con valor de 11 millones de dólares, operaciones que a diario alcanzan 160 millones de dólares.Se buscó la versión de María Teresa Delgado Zárate, presidenta de Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.Por su parte Larry Valero, director del Instituto de Estudios sobre Seguridad Nacional en El Paso, dijo que “el área de El Paso es una gran zona de tecnología de punta para las Fuerzas Armadas estadounidenses, con Fort Bliss. Pero no creo que estemos viendo el tipo de conflicto que vaya a involucrar el despliegue de tropas terrestres”.Localmente, los puentes internacionales permanecen en alerta elevada desde el 9/11 y CBP no avizora cambios.El congresista Will Hurd, exagente secreto de la CIA, empresario y experto en ciberseguridad, explicó que con esta acción militar “Estados Unidos envió una señal al mundo de que no estaremos más inactivos mientras Assad lleva a cabo atrocidades contra el pueblo sirio. Estas medidas no tendrán impacto específico en la frontera”, dijo.El mismo día de los ataques, el Pentágono emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que el ataque había sido “una respuesta proporcional al atroz acto de Assad.El aeródromo de Shayrat fue utilizado para almacenar armas químicas y fuerzas aéreas sirias (sic). La comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos piensa que los aviones de Shayrat llevaron a cabo el ataque con armas químicas el 4 de abril”.El ataque tenía como objetivo disuadir al régimen de usar armas químicas de nuevo, comentó la entidad. (C. Ávila/El Diario/D. Murcia/El Diario de El Paso)