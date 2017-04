Publican otra lista de afectados por juicios de Infonavit

Miembros de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción colocaron esta mañana en la pared exterior del Registro Público de la Propiedad otras tres mantas con los nombres de más de 400 derechohabientes de Infonavit que fueron despojados de sus viviendas en juicios realizados en otras ciudades.José Luis Rodríguez Chávez, dirigente del organismo, pegó el listado de ciudadanos en el inmueble de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, y dijo que los juarenses fueron demandados sin haberles dado aviso en el Juzgado IV de primera instancia en materia civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila.Estos casos se hallan dentro de los autos del expediente 219/2016 del juicio hipotecario promovido por Infonavit en contra de ciudadanos, agregó.Informó que una semana atrás colocaron en ese mismo lugar las primeras cuatro mantas con 500 nombres de ciudadanos despojados en tribunales de Compostela, Nayarit.Y la próxima semana van a colocar mantas con otros 350 casos de Compostela, continuó.“Es un fraude procesal, lo que cometió Infonavit hacia los derechohabientes de Ciudad Juárez y el próximo 25 de abril vamos a estar clausurando las oficinas nacionales de Infonavit en la Ciudad de México”, expresó.Además se va a presentar una denuncia penal contra Infonavit por todas las irregularidades que han cometido los funcionarios y van a tener que pagarle a toda la gente que han dañado en Ciudad Juárez, dijo.La denuncia se presentará luego de la clausura de las oficinas en México el 25, 26 y 27 de abril, donde se tomarán decisiones y se va a hablar con diputados, senadores y funcionarios de Infonavit, informó.Allí se va a definir si se demanda en la Ciudad de México o en el estado de Chihuahua desde Ciudad Juárez, expresó.Mario Sánchez dijo que el jueves obtuvo un documento que les fue enviado por un juzgado de Compostela, Nayarit, como respuesta a uno de los juicios de amparo que se llevan a cabo.“Quieren darnos atole con el dedo”, pues el documento indica que se elimina el registro de la escritura a favor del Infonavit pero no dice que se elimina el proceso, agregó.“La escritura sigue viva, puede pasar que mañana el Infonavit puede requerir nuevamente que se vuelva a inscribir, pues el documento no indica que se cancele la escritura, sino el registro”, expresó.Inclusive indica que los nombres de los afectados no aparecen dentro del juicio, pero en una ficha técnica del Registro Público de la Propiedad sí son parte de ese juicio y por medio de esto se llevó a cabo la inscripción, informó.Además en un documento dice juicio ordinario y en otro hipotecario, añadió.“Esto es una muestra de que están obrando mal, de que hay un fraude”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes.

