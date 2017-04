Lo arrestan por violar a niña

Javier S. Q. quedó sometido a la medida cautelar de prisión preventiva por dos años contados a partir de ayer.En una audiencia realizada ayer una agente del Ministerio Público (MP) le informó al sospechoso y al juez de Control Adalberto Contreras Payán que la investigación se sigue porque el 28 de julio del 2016 en el trascurso de la mañana la víctima fue interceptada por el ahora detenido en las calles Jesús Agustín Castro y Félix Merino de la colonia Oasis Revolución.Para luego sujetarla del brazo, taparle la boca y subirla por la fuerza a un vehículo a fin de llevarla a un domicilio aún no identificado donde la amarró de manos y pies, le propinó varias cachetadas y luego la violó.El segundo hecho al parecer ocurrió en agosto del 2016 en una vivienda ubicada en la calle Félix Merino de la colonia Oasis Revolución cerca de las 13:00 horas cuando Javier ejerció violencia moral contra la niña al decirle que no hiciera nada porque la iba a matar y después la agredió sexualmente, afirmó la fiscal.Los hechos fueron clasificados como violación agravada en términos de lo que prevé el Artículo 172 fracción I y último párrafo del Código Penal del Estado de Chihuahua, agregó la representante social.Ese Artículo señala “se aplicarán de 6 a 20 años de prisión a quien”, fracción I “realice cópula con persona menor de 14 años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo” y en el último párrafo dice “si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad”.Ayer ante los señalamientos el acusado decidió no rendir declaración y pidió que su situación jurídica sea resuelta dentro de un plazo de 144 horas o seis días. Por lo que esa diligencia se programó para el próximo martes a las 09:30 horas.

