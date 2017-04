Advierten riesgos en el hogar por vacaciones

Otras actividades divertidas son dibujar o pintar; sucede que esas actividades son buenas porque continúan el proceso de aprendizaje de los alumnos, agregó.Ayer fue el último día de clases para 41 mil 423 niños de preescolar, 174 mil 269 de primaria y 77 mil 251 de secundaria, de acuerdo con datos de la Subsecretaría.En números generales, se trata de 292 mil 942 alumnos y 13 mil profesores de mil 200 planteles que ya disfrutan sus vacaciones de Semana Santa, que oficialmente serán del 10 al 24 de este mes.Soto Moreno recomendó en primer lugar, ahora que los niños van a estar en casa, tratar de minimizar los riesgos que existan en su hogar con el fin de evitar que sufran accidentes, los que suelen incrementarse en esta temporada.Dijo que los niños nunca se deben dejar solos en casa.“Recordemos que ellos no pueden estar solos, no tienen la responsabilidad ni las herramientas que necesitan para el autocuidado”, expresó la funcionaria.Agregó que tampoco se debe cometer el error de dejar a algunos niños a cargo de otros niños, aunque sean un poco más grandes.Siempre se debe tener la precaución de que alguien esté con ellos, resguardándolos, cuidándolos, protegiéndolos y ayudándolos a divertirse, dijo.“La temporada vacacional es muy importante para ellos porque también es una temporada para aprender”, dijo la funcionaria.Explicó que durante sus días de asueto, los menores tendrán oportunidad de relajarse de todo lo que trabajaron estos primeros meses en la escuela. “El cerebro también tiene un proceso en el que todo ese aprendizaje se fija a través de actividades de esparcimiento”, informó.Recomendó que hay que aprovechar el descanso para estar en familia, para disfrutar un poco de las opciones que ofrece la ciudad o la colonia, para tener conversaciones con los hijos y platicar de lo que sienten, de lo que piensan, de sus aspiraciones a futuro.“Son temas que podrían tocarse en una buena sobremesa o en un día de campo, algo que pueden hacer las familias completas al aprovechar estos días”, dijo.Soto Moreno habló también de que es una temporada en la que se deben relajar “un poquito” los horarios y las disciplinas, y luego recobrar fuerzas para el regreso a clases y la recta final para terminar el año escolar”.Informó que en esta temporada de descanso se recomienda a los niños que se relajen, para que permitan a su cerebro tener un merecido descanso.“¡Ojo!, no se debe permitir que los niños estén todo el día en la ‘tablet’, en los videojuegos o en la televisión porque eso sí atrofia mucho su proceso de aprendizaje”, expresó.Enfatizó que sí hay que darles una “chancita” para que tengan un tiempo moderado en el uso de estos aparatos, pero lo mejor es que aprovechen para salir, para jugar con los amiguitos de la cuadra y retomar los juegos de antes, los que muchos niños ni siquiera conocen, añadió. (Horacio Carrasco / El Diario)• Leer un libro• Dibujar o pintar• Armar un rompecabezas• Compartir juegos de mesa• Platicar en familia• Dejarlos solos• Encargar los pequeños al hijo mayor• Estar todo el día en la tablet o videojuegos• Ver televisión varias horas• Dejar sustancias peligrosas al alcance

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.