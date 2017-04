Avala Cabada Circo de las Pesadillas

Tras ver el espectáculo de dos horas del Circo de las Pesadillas, el alcalde Armando Cabada Alvídrez, determinó que no se cancela el espectáculo porque no viola el Reglamento de Espectáculos, pero la entrada se restringirá a menores de edad, de 10 a 15 años, quienes deberán ir acompañados de un adulto.“No trasgrede ni refleja parte de los cuestionamientos que se estaban haciendo, en el sentido de que se podría presentar algo de pornografía o satánico, finalmente las pesadillas son pesadillas, todas las hemos tenido, pero la verdad es que a mí me impresionó la calidad de los artistas”, mencionó.Por su parte, los evangélicos continuaron en su postura de rechazar el espectáculo.“Porque a través del terror, pánico y miedo se abren puertas espirituales que te va a traer consecuencias, psicológicas y espirituales”, dijo el pastor Jorge Castillo López.Aunque dijo que el show no le causó miedo, reiteró que a través del terror “se abren puertas en el ámbito espiritual”.“La calidad del espectáculo, mis respetos, un espectáculo digno de verse, pero yo decía, ¿por qué tienen que disfrazarlo con algo de terror, con algo de miedo, no tiene caso”, expuso.Armando Rangel, propietario del circo, que pertenece a la compañía Solary, dijo que asistir a una función es como ir a ver una película de terror, pero agregó que será imposible hacer cambiar de opinión a los evangélicos.“Que me digan que yo como dueño del espectáculo que traigo un espectáculo satánico, no me gusta, porque primera soy católico”, mencionó.Expuso que del circo dependen 82 familias, y en el show trabajan 32 artistas de México y de diferentes países como Colombia, Venezuela, Cuba, Brasil y Rusia.