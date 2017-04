Reconocen a pareja acusada de feminicidio

La pareja acusada de un feminicidio registrado en junio del 2016, fue reconocida por dos testigos protegidos como las personas que acompañaban a la víctima la última vez que fue vista con vida.Israel González Rodríguez y Mayra Anette Villarreal Ibarra enfrentan un proceso penal por su presunta responsabilidad en el asesinato de Raquel Becerra y el robo de su camioneta. Además en noviembre del 2016, a los detenidos se les acusó de ser responsables del asesinato y robo de un vehículo a Susana Morales Corpus.Becerra fue privada de la vida el 3 de junio del 2016 y al día siguiente el cadáver fue encontrado en la Acequia Madre la altura de la calle Bronce.Uno de los testigos protegidos declaró ante un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género que ese 3 de junio familiares de la víctima, los ahora detenidos y él se encontraban tomando bebidas alcohólicas en la casa del hermano de Raquel Becerra cuando llegaron Israel y Mayra, comenzaron a beber y unas dos horas más tarde arribó al lugar la víctima a bordo de una Ram de reciente modelo varias pantallas, con llantas cromadas, rines y placas de Texas.En esa reunión los ahora procesados se identificaron como pareja e indicaron que tenían tres hijos, que Mayra Anette estaba embarazada y pidieron que los llevaran a recoger a sus hijos. La víctima accedió a llevarlos y nunca regresó. Su cadáver lo encontraron flotando en el canal.“El sujeto (Israel) dijo que tenían que ir por sus hijos, pidió un raid y la hermana de “Chuy” dijo que sí los llevaba. La mujer (Mayra) se subió del lado del copiloto y su esposo atrás. “Chuy” se quiso subir pero su hermana le dijo que no fuera entonces cuando ella (Mayra) se rió y se despidió con la mano. A mí se me hizo muy extraña su risa”, declaró uno de los testigos protegidos, quien en la misma comparecencia reconoció a los ahora arrestados como la pareja que fue a llevar la víctima.La declaración del otro testigo fue similar y también le fue puesta a la vista una serie fotográfica en la que reconoció a Israel y Mayra Anette como las personas con las que se fue Raquel Becerra.Estos datos fueron expuestos ayer, pero hasta el cierre de esta nota no había resuelto la situación jurídica de los sospechosos.

