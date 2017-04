Ayudan tránsitos a paisanos varados

Elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) auxiliaron ayer a un par de paisanos migrantes procedentes de Aguascalientes, que se quedaron varados por falta de recursos económicos en esta frontera en su intento por cruzar a Estados Unidos.Verónica Jaramillo Argüelles, titular de la dependencia, informó que oficiales acababan de atender un accidente de tráfico en la colonia Partido Romero, cuando en el cruce en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y Panamá, localizaron deambulando a los connacionales.Francisco Román G. T. y Sergio G. H. manifestaron que venían de dicha entidad y que no cuentan con recursos económicos ni familia en esta ciudad.Dijeron haber llegado la mañana del miércoles pasado y durmieron debajo del puente internacional Paso del Norte; además de que no cuentan con el dinero necesario para comer ni para rentar un lugar dónde dormir.Los elementos invitaron a los viajeros a comer y posteriormente los llevaron al albergue de la Casa del Migrante para que sean resguardados y tengan un lugar donde pasar la noche.Francisco Román expresó que “no cualquier persona hace eso (ayudarlos); en realidad me sorprendí pues ellos (los agentes) no tienen ninguna responsabilidad en ayudarnos y de buen corazón lo hicieron”.La dependencia vial reportó también el traslado a una pareja de adultos mayores y a un niño que se perdieron en su trayecto a una clínica de salud.

