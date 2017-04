Descarta UACh afectación por recortes de presupuesto

Los recortes presupuestales de los que ha estado hablando el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), no afectarán la calidad del programa de estudios que ahí se brindan, informó el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Abraham Paniagua.Ayer se informó que modificar la estructura de la UACh a un esquema de departamentalización es una posibilidad que se analiza por parte del Consejo Universitario en busca de hacer su labor de forma más eficiente.Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la universidad, dijo que desde que asumió el cargo se ha trabajado en un análisis para mejorar las condiciones en las que se encuentra la UACh, para lo cual se realizó un foro de consulta en el que participó el personal académico y administrativo.Por su parte, Paniagua dijo que no se tenía contemplado un recorte a las plazas de maestros de este campus, que se encuentra en Ciudad Juárez.“Hay un recorte presupuestal a todas las instituciones universitarias, que impacta a las finanzas de la UACH, este es un detalle que se previó desde el año pasado, entonces nos orilla a las facultades a racionalizar y ejecutar mejor el gasto”, informó.Dijo que desde el inicio de la administración gubernamental actual, se iniciaron una serie de medidas para poder expandir el gasto de la escuela; tales como la reducción de gasolina, viáticos y celulares a empleados administrativos.Derivado de esto y otras acciones, se ha logrado al menos el ahorro de unos 500 mil pesos, informó.“La facultad recibirá una inversión en tecnología de 3 millones de pesos en equipamiento y tecnología para los diversos talleres, los recortes no son en todas las áreas, solo en el área operativa”, dijo.Es decir, que las licenciaturas y su impartición no sufrirán modificación alguna y explicó que los recortes y ajustes al presupuesto van encaminados a proteger la función principal de la facultad y la universidad. (Karen Cano)

