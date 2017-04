‘Defrauda’ a Municipio… y Congreso lo contrata

El extitular del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Luis Enrique Cuevas López, fue contratado por el Congreso del Estado como asesor del diputado Alejandro Gloria González, pese a enfrentar un proceso penal por el presunto desvío de más de 2 millones de pesos durante su gestión al frente de ese organismo descentralizado.Cuevas López –quien además tiene en su contra un proceso administrativo de parte del Gobierno municipal y otro por inhabilitación– firmó un contrato con el Congreso por el concepto de servicios profesionales por honorarios. De acuerdo con el documento, publicado por esta instancia, es un empleado de confianza del Legislativo estatal.Formalmente adscrito a la Secretaría de Asuntos Legislativos como asesor técnico, en los hechos, el ex funcionario municipal se desempeña como asesor del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Gloria González.Al ser cuestionado al respecto, Gloria González aseguró que la semana pasada pidió a Cuevas su separación del cargo, debido a la notificación de los juicios en su contra.“Tomé las consideraciones correspondientes en cuanto vi que esto sucedió para que no se preste a ninguna mala interpretación ni ninguna defensoría de mi parte. Le pedí que se separara por el momento del cargo”, precisó.“Le dije que se separara, que culminara su proceso, y una vez culminado, podríamos reingresarlo o dejarlo así, como está el asunto, todo depende. Yo soy muy respetuoso de los procesos judiciales”, aseguró.Oficialmente no se confirmó si el extitular de SUMA dejó su cargo en el Legislativo.En septiembre de 2016, Cuevas López fue destituido de su cargo como titular de SUMA por un presunto desfalco que a octubre del 2016, la pasada administración informó que ascendía a más de 390 mil pesos.La primera querella formal interpuesta ante la Fiscalía fue por un faltante de 91 mil pesos y en ella Cuevas López acusó directamente a dos empleadas que en su defensa señalaron a su exjefe de ser quien sustrajo desde el 2014 los recursos a través de 80 vales que él mismo autorizó, pero no reintegró a la caja. En tanto la Contraloría de la anterior administración determinó que también hubo un préstamo de 300 mil pesos que el mismo funcionario se autorizó.El 2 de marzo de este año, la administración de Armando Cabada interpuso una denuncia penal en contra del Cuevas López, por el desfalco a la descentralizada que asciende a 2 millones 18 mil 905 pesos, se informó entonces en sesión ordinaria del Ayuntamiento.De acuerdo con reportes, el presunto desfalco a las arcas públicas es por autopréstamos y viáticos excesivos no comprobados.Pese a estos antecedentes que se han expuesto públicamente, el Congreso contrató al exdirector del organismo descentralizado del Municipio. El contrato, con número 002-65/17/S, está vigente desde el 1 de febrero de este año y finaliza el 30 de junio.La secretaria de Administración del Poder Legislativo, Daniela Álvarez, informó que Cuevas ya trabajaba en el Congreso desde el año pasado, pero fue a partir de febrero cuando se le incluyó como prestador de servicios por honorarios y que la decisión de estas contrataciones corresponde a cada grupo parlamentario.“Las determinaciones de los diputados yo como secretaria no las puedo cuestionar”, dijo la también exdiputada panista.“Si la persona o el asesor cumple con una serie de requisitos que solicitamos aquí pues yo tengo que proceder con el proceso del alta administrativa, ya hablando como ciudadana o como exdiputada, ya en otro ámbito que no sea el de mis funciones administrativas dentro del Congreso, por supuesto que no estoy de acuerdo (con la contratación de Cuevas) porque primero tendría que aclarar todas las cuestiones legales que tiene pendiente con la ley”, justificó Álvarez.El diputado del Verde, Alejandro Gloria González, explicó que la tarea de Cuevas consiste en revisar que lo acordado en la Junta de Coordinación Política de la Cámara estuviera asentado en actas. Por esa labor, su sueldo es de 35 mil pesos mensuales.“Me informaba directamente si sí o no estaba integrado todo lo que se platicaba en las Juntas de Coordinación Política”, dijo el legislador del Partido Verde Ecologista de México.