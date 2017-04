Cargando

A partir de ayer, las actas de nacimiento tienen nuevamente los sustantivos “padre” y “madre”, informó Javier Palacios Reyes, coordinador de Oficialías del Registro Civil.Esto se puso en marcha luego de que el miércoles pasado, el gobernador Javier Corral Jurado ordenó restablecer ambas figuras en dichos documentos oficiales, expresó.La decisión del mandatario estatal se tomó luego de 11 meses en los que hubo protestas de algunos grupos en la ciudad de Chihuahua, dijo.El funcionario dispuso que en vista de que no se violenta ninguna disposición legal, regresen los sustantivos “padre” y “madre” a las actas de nacimiento que se expiden en el estado de Chihuahua, agregó.Y es una circunstancia que, efectivamente, empezó a primera hora de ayer, manifestó Corral.“Ya cualquier ciudadano que solicite su acta de nacimiento verá que aparecen esos sustantivos ‘padre’ y ‘madre’ en el área correspondiente”, dijo.Aparecen “suficientemente legibles, suficientemente claros y no dejan lugar a dudas”, agregó.El gobernador informó que jurídicamente no se había generado ningún inconveniente cuando desaparecieron esos sustantivos, pero se registró una inconformidad en ciertos grupos y sus voces fueron escuchadas.La modificación que desapareció dichos sustantivos se dio en todo el país y ahora su reaparición se da solamente en el estado de Chihuahua, detalló Corral.Todo fue consecuencia del formato único que se está utilizando en todos los estados para la expedición de estas actas, recordó el gobernador.Todo ocurrió desde mayo del año 2016, cuando las actas comenzaron a aparecer ya sin los sustantivos “padre” y “madre”, agregó.Javier Corral, titular del Gobierno del Estado, informó que las actas que se expidieron con el formato anterior conservan su validez oficial, pues no la pierden con el cambio.“Siguen teniendo su fuerza legal completa, no hay que cambiarlas, no hay que sustituirlas, pueden seguir utilizándolas sin ningún problema”, expresó el mandatario.Claro que si algún ciudadano quiere que aparezcan los sustantivos en cuestión, tendrá que comprar una nueva acta local a 95 pesos, dijo.Las actas foráneas cuestan 217 pesos y las escolares se expiden en 46 pesos, pues se entregan a mitad de precio, agregó Corral.Las actas de 600 pesos se expiden en línea y son para los chihuahuenses que residen fuera del país y que no tienen cercano un consulado, informó.“En cualquier parte del mundo donde se encuentren, entrando en línea y con un pago electrónico de 600 pesos, recibirán en línea un documento PDF y otros anexos para validar su acta de nacimiento propia del estado de Chihuahua”, expresó Corral.

