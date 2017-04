Abren proceso penal contra pareja que usó a niña en asalto

Las dos personas que presuntamente asaltaron una tienda –con la participación de tres menores de edad, una de ellas una niña de 8 años a quien utilizaron para que guardara un arma– fueron vinculadas a proceso penal por el delito de robo agravado.Los acusados son Joanna Berenice Meléndez Martínez y David Alfonso Vázquez Martínez, quienes enfrentan el proceso penal número 654/17 en prisión preventiva.El asalto sucedió alrededor de las 3 de la tarde del pasado 29 de marzo en un negocio ubicado en la calle Búfalo y Ramón Rayón de la colonia Parajes del Sur, cuando cuatro personas ingresaron y presuntamente Vázquez Martínez le ordenó a Joanna que amagara a uno de los trabajadores.Mientras que Vázquez y un menor de edad se aproximaron a la cajera y le gritaron que entregara el dinero.Al parecer Vázquez Martínez sujetó a la empleada del brazo, el menor tomó el dinero de la caja registradora –mil 440 pesos, se determinó en una pericial contable– y una menor de edad permanecía en la tienda a la expectativa.Las cuatro personas salieron del negocio y abordaron una camioneta Dodge Durango, donde al parecer se encontraba la niña de 8 años, para retirarse del lugar.“Escuché a un masculino que dijo ‘amágalo’. Cuando me di cuenta enseguida de mí estaba él (el presunto ladrón) y una mujer me apuntó con una escuadra. Dos sujetos se acercaron a la isla con mi compañera, le dijeron que entregara el dinero, uno la jaló y luego se retiraron diciendo que no volteáramos”, declaró uno de los trabajadores.Los afectados presionaron el botón de pánico y al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Unos 40 minutos después, en el cruce del bulevar Independencia y Talamás Camandari, los municipales observaron el vehículo descrito, por lo que procedieron a marcarle el alto a los ocupantes.Al ver a los agentes, de forma espontánea la niña le dijo a los uniformados que Joanna había guardado la pistola en su chamarra. Al efectuar la revisión, los uniformados encontraron entre las ropas de la infante un arma de fuego gris con negro marca Rugger con terminación 2770 del número de serie, abastecida con un cargador con diez balas útiles, afirmó un agente del Ministerio Público (MP) al exponer los datos de prueba al juez de Control Rafael Rosado Arcudia.El juez le dio valor a todos los antecedentes presentados por el fiscal y dictó el auto de vinculación a proceso contra ambos adultos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.