Lo acusan por intento de asesinato de expareja

Un hombre fue detenido y acusado de intentar asesinar a su expareja, al acuchillarla.Ayer sin poder contener el llanto, el sospechoso César B. de L., rindió declaración para aceptar que cometió el delito. Pero explicó que nunca fue su objetivo matar a la víctima, que ella lo humillaba, lo hacía sentir que no valía nada y no le permitía ver a sus hijos.“También ella me agredía mentalmente, yo ya no quería estar con ella. Pero me molestaba, me humillaba, me hacía sentir menos, tanto años para que me desechara así. Yo tenía ansiedad, quería ver a mis hijos, me mandó una foto en el Facebook besándose con otro. Me arrepiento pero ella me provocó, nunca le quise quitar la vida, lo único que quería es que sintiera lo que ella me hizo sentir”, afirmó el detenido mientras se limpiaba las lágrimas.Los hechos sucedieron el pasado 10 de marzo cuando al parecer César atacó con un cuchillo a la víctima y le causó lesiones que no ponen en peligro la vida, de acuerdo al certificado médico.En la acusación presentada por una agente del Ministerio Público (MP) se señala que César es responsable del delito de homicidio en grado de tentativa.La afectada declaró que César la agredió verbalmente, luego le dio varios puñetazos en el rostro, la insultó y empezó a apuñalarla en el pecho y el estómago, después al tenerla en el piso ella se volteó y él la atacó por la espalda.Fuera de audiencia, la madre del detenido San Juana de León Molina pidió a las autoridades que intervengan porque afirmó que la víctima también los ha agredido a ellos.León Molina dijo que la esposa de su hijo golpeó a su hija al grado de meterle un tubo por la nariz y aunque la denuncia penal fue presentada las autoridades “no han hecho nada”. Además refirió que la víctima de este proceso y su padre van a su casa a insultarlos.