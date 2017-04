Llevan maestros su viacrucis a oficinas del Estado

Cargando

En la lucha por la resolución de sus problemáticas laborales, docentes que conforman el grupo Maestros en Movimiento realizaron su propio “viacrucis” camino a las oficinas de Gobierno del Estado, durante la mañana de ayer.Sus casos han sido expuestos en diversas ocasiones y apenas el mes pasado tuvieron una audiencia con el gobernador Javier Corral Jurado. Esta marcha fue para manifestarse porque los acuerdos derivados de la reunión no han sido cumplidos.Aldo Noé Martínez Ivarbol, profesor de artísticas, hace cuatros años interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) porque le retiraron 15 horas frente a grupo.Actualmente en este organismo se encuentra ocho casos más de docentes por motivos de recorte de sueldo, actividades laborales y hostigamiento.“El gobernador se comprometió con nosotros el 8 de marzo para resolver nuestros problemas, se comprometió a atendernos el 13 de marzo, ya estamos a 5 de abril y no se ha comunicado nadie de su equipo para atendernos”, dijo el profesor, al mismo tiempo que cargaba una cruz y era seguido por sus demás compañeros rumbo a las oficinas estatales.Por su parte, Patricia Chávez, dijo que otro de los reclamos tuvo que ver con los actos de corrupción que se cometieron en la administración estatal anterior.“No basta con que Eduardo Yáñez sea castigado por los 246 millones de pesos que desvió cuando estuvo al frente de esa dependencia, también debe devolver las horas que se robó. No actuó solo y los funcionarios que lo ayudaron también deben caer”, dijo.Por su parte, la Secretaría de Educación y Deporte informó que en esta frontera se han tenido diferentes reuniones entre autoridades educativas y los manifestantes.Dijo que entre algunos acuerdos que se tomaron derivaron en la reinstalación de al menos dos profesores, entre los que se encuentra Federico Rigoberto Castillo a quien en presencia del visitador de la CEDH el día 8 de marzo de 2017 se le reinstaló en la Escuela Secundaria 8368, donde tomó posesión como Director Base.No obstante, Castillo dijo que se sentía amedrentado dado que las autoridades que intervinieron para que fuera removido de su puesto sin justificación alguna, siguen en el puesto sin ser sancionados, por lo que teme por su seguridad laboral y personal.La subsecretaria dijo también que hay peticiones donde no se puede dar respuesta satisfactoria, pues de hacerlo se estaría violentando la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley Estatal de Educación.Entre ellos, el caso de Martínez Ivarbol, a quien otorgaron 16 horas interinas hasta el fin del ciclo escolar, especificando que una vez concluido el ciclo escolar deberá de concursar como lo señala la Ley General del Servicio Profesional Docente.La Secretaría determinó que una vez que se realizó un análisis de las listas de asistencia de los diversos centros escolares en los que ha colaborado el profesor, se observó que tiene una tendencia a faltar de cuatro a cinco veces al mes. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.