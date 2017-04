Suman 57 duartistas amparados en el estado

Al menos 57 exfuncionarios, empresarios y políticos del estado buscan el amparo de la justicia federal ante las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, por presuntos delitos penales cometidos durante el mandato del exgobernador César Duarte.Hasta ayer, El Diario detectó 57 juicios de amparos tramitados en los 10 juzgados de distrito que hay en la entidad, 18 de esas nuevas solicitudes se gestionaron entre el martes y el miércoles de esta semana.Entre los exfuncionarios públicos que obtuvieron la suspensión provisional de los juicios de amparo se encuentran el exalcalde de la ciudad de Chihuahua, Óscar Eugenio Baeza Fares y el exdirector de Servicios Públicos Municipales del mismo municipio, Fernando Marcelo Flores Elizondo, quien además es esposo de Liz Aguilera García, exsecretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado y actual secretaria general del PRI estatal.En las listas de acuerdos también aparecen Jaime Arturo Fuentes Ornelas, ex oficial mayor en el pasado Gobierno Municipal de Chihuahua.Los tres exfuncionarios municipales tramitaron el amparo en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Chihuahua y quedaron registrados en los expedientes 547/2017, 580/2017 y 533/2017, respectivamente.Mientras que de la administración estatal encabezada por el exgobernador César Duarte Jáquez tramitaron amparos el exdirector de Transporte Público, Gustavo Leonardo Morales González, caso que quedó registrado en el expediente 544/2017 en el Juzgado Décimo con sede en la ciudad de Chihuahua.Otros exfuncionarios estatales de nivel superior que han obtenido la suspensión provisional son Abelardo Armendáriz Martínez, quien fue director de Recursos Humanos en la Secretaría de Hacienda y recaudador de Rentas en Nuevo Casas Grandes; Lourdes Josefina Juárez Porras, exdirectora de Finanzas de la Coesvi; y Juan Manuel Bremer Ochoa, exdirector de Infraestructura Rural en la Secretaría de Desarrollo Rural y posteriormente delegado de Conagua en el estado.En las listas también aparecen exfuncionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en la ciudad de Chihuahua: Marcelino, Robles Muñoz, quien fue director del Departamento Jurídico; y Saúl Jakob Martínez Rempening, quien fue Tesorero.También el expresidente de la JMAS en el municipio de Cuauhtémoc, Sergio Venzor Gardea, gestionó un amparo en contra del juez de Garantía del Distrito Judicial Benito Juárez.En las listas también aparece Luis Enrique Cuevas López, quien fue gerente del Sistema Municipal de Urbanización Adicional (SUMA) en la pasada Administración Municipal de Ciudad Juárez y fue separado de su cargo porque se detectó recursos faltantes por un monto de 391 mil pesos, cantidad que regresó al gobierno local después de las denuncias penales que se promovieron por estos hechos.El exfuncionario municipal obtuvo la suspensión provisional en dos juicios de amparos que quedaron registrados en los expedientes 337/2017 y 350/2017, en el Juzgado Sexto y Noveno de Distrito, respectivamente.Otro de los amparos que se encontró es el que promovió la empresaria María Luisa Tagle Jiménez, quien aparece como principal accionista del Grupo Industrial y Constructor SA de CV, que presuntamente compró de manera irregular un terreno en Labor Terrazas.Además, aparece un recurso legal promovido a favor de José Francisco Chávez Michel, quien fue Oficial Mayor en Camargo y actualmente es líder sindical del Colegio de Bachilleres.El exsecretario de Fomento Social, Rafael Servando Portillo; el ex secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado; el ex coordinador de Comunicación Social, Juan Ramón Flores Gutiérrez y el ex titular de la Comisión Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González, se sumaron a la lista de ex funcionarios de la pasada administración amparados ante una eventual orden de aprehensión. (Gabriela Minjáres/ El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.