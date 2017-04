Enciende circo polémica de ‘pesadilla’

Pastores del Consejo Evangélico de Ciudad Juárez solicitaron ayer al alcalde Armando Cabada Alvídrez cancelar la presentación de El Circo de las Pesadillas, debido a que “atenta contra los principios morales y espirituales que rigen a la mayoría de los ciudadanos que anhelan la paz”.“En lugar de ayudar al bienestar de nuestra frontera, viene a exaltar el terror, el miedo y la violencia, entre otros problemas sociales de los cuales aún no nos hemos recuperado”, expuso el religioso Conrado Monterrosa, al leer el documento que se entregó al presidente municipal.Por ello los pastores, quienes aseguraron que representan a más de mil iglesias y que en total suman 250 mil evangélicos, pidieron cancelar el espectáculo “por el bienestar de nuestra amada Ciudad Juárez”.Horas después de la solicitud realizada por los evangélicos, el director y el encargado de relaciones públicas del circo afirmaron que éste no promueve ni la violencia, ni contiene satanismo.“Hay unas personas que no han ido al circo, ni han visto el espectáculo y están tachándonos de satánicos. ¿Cómo puede ser que una persona, que es un líder religioso, pueda decir que esto es satánico sin haberlo visto?”, dijo el director Armando Rangel.Esta polémica no es nueva para El Circo de las Pesadillas, pues en Torreón y Chihuahua sucedió algo similar. Sin embargo, aquí en Ciudad Juárez quienes se manifestaron fueron comunidades cristianas y no católicas.“Tenemos cartas de la Iglesia católica en donde dicen que no es nada que afecte contra los valores de la familia. Como los católicos no se pudieron meter, como ya saben que no son ciertos los rumores, ahora son los evangélicos. No nos dejan descansar”, externó Rangel.El Circo de la Pesadillas, que de acuerdo con los promotores se centra en contar la historia de una niña de 11 años que tiene pesadillas dentro de un circo, mismas que se recrean dentro de la carpa, iniciará funciones hoy en la avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León, y se estará presentando durante un mes.El Municipio le otorgó el permiso porque cumplió con todos los requisitos que rigen la Ley de Espectáculos, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.En la reunión que sostuvo con los evangélicos, el alcalde leyó varias cartas solicitadas por la empresa Solary que trae el circo, elaboradas por representantes de la Iglesia católica de otras ciudades en las que indican que el espectáculo no atenta contra le fe ni las buenas costumbres.“Tengo que dar la otra parte, y a partir de ahí que acordemos algunas cosas que a todos nos genere mayor tranquilidad. No es un espectáculo que sea de mi gusto, y porque no es de mi gusto no voy a ir, pero es la libertad que tenemos todos y que debemos de vivir en eso”, expresó Cabada.Dijo que El Circo de las Pesadillas se está confundiendo con el Circo del Horror que viene de España, pero que es muy distinto a éste.“La obra que presenta El Circo de las Pesadillas no tiene nada que atente contra la fe ni contra las buenas costumbres, y por lo mismo tampoco promueve el satanismo ni la pornografía”, dice una carta que leyó el alcalde firmada por monseñor José Luis Escamilla Estrada, de Torreón, Coahuila.El presidente municipal propuso a los evangélicos asistir hoy temprano a una función privada, antes de que inicien las públicas para verificar el contenido del espectáculo, a lo que los pastores no accedieron.Sin embargo pidieron a Cabada Alvídrez comprometerse públicamente a que si el show tiene actos inmorales y agrede a la moral y salud pública, cancelarlo.“Si el circo trae algo de esto estaremos en el derecho de cancelarlo”, dijo el alcalde.Rangel, el director del circo, confirmó que tras la queja impuesta en la presidencia municipal, él recibió una llamada por parte del Ayuntamiento en la que se le pidió realizar este día una función previa a la de estreno dirigida para los grupos evangélicos.Recalcó que el espectáculo no presenta nada que atente contra la moral y los valores, pues únicamente es un espectáculo circense muy diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver.Vladimir Avendaño, de relaciones públicas, mencionó que lo único que ellos desarrollaron es un show que combina una casa de terror, teatro y circo, para divertir a la familia y que si su contenido fuera inmoral no permitirían la entrada de niños.“Por naturaleza, el ser humano es resistente al cambio. El problema es ser fanático y querer prohibir sin darle la apertura a que el otro cambie. Intentamos romper paradigmas y que lo pruebe el público para que sea capaz de decidir si le gustó o no el espectáculo”, puntualizó. (A. Castañón, A. González)• El Circo de las Pesadillas es un espectáculo de acrobacia, teatro, comedia y actos circences• Tiene duración de 2 horas y 30 minutos• Corre por cuenta de la empresa Solary, con una historia de 26 años presentando espectáculos circenses para toda la familia.• Si te gustan las emociones fuertes, llega una hora antes de la función. Una banda de zombis, vampiros, personajes de terror y hasta un payaso te darán la bienvenida y aparecerán donde menos te lo imagines• El espectáculo se presentó por primera vez el 17 de febrero en Gómez Palacio, Durango.• Hay 32 artistas en escena, pero para hacer realidad las ‘pesadillas’, hay un equipo de 103 personas en total• La edad recomendada para disfrutar de este circo es de 10 años en adelante, pero a criterio de los padres de familia, y de que el espectáculo es apto para cualquier edad, los niños menores pueden pasar.• “Nuestra publicidad es impactante por el payaso, pero el espectáculo, ya cuando estás ahí es más de risa que de miedo; te vas a divertir muchísimo”, afirma el director