Activan descuentos en la Central de Autobuses

Uno de los descuentos es de 50 por ciento para niños de 5 a 12 años. A los adultos mayores se les otorga una rebaja de 50 por ciento con credencial del Inapam.A los estudiantes se les concede el 50 por ciento, mientras que para los profesores es de 25 por ciento.Sin embargo, la Central Camionera enfrenta una baja afluencia previa a la temporada vacacional, que los encargados de las líneas de transporte atribuyen a los precios más accesibles de los aviones, la economía de los usuarios y hasta el decremento del tráfico de Estados Unidos por el “efecto Trump”.El encargado de la línea Estrella Blanca de Transportes Chihuahuenses, Jesús Madrid, comentó que al momento no se ha reflejado el entusiasmo por la temporada vacacional, ya que muy pocos pasajeros han recurrido a comprar sus boletos en preventa.Agregó que en lo que va del año han visto disminuido el tráfico de viajeros en hasta un 25 por ciento.“Puede ser el cambio de Gobierno de los Estados Unidos por lo que la gente no venga del otro lado, esa es una situación y la otra es la situación económica del país”, externó.En la línea Omnibus, dijo el jefe de taquillas Irving Massieu, ya tienen algunos camiones llenos para el fin de semana, aunque informó que cada vez es menos el pasaje.Dijo que los precios más accesibles del transporte aéreo les están pegando en la industria del transporte terrestre, además de la tensión política entre Estados Unidos y México.“El efecto Trump sí les afectó mucho a la mayoría de los residentes que ya no quieren salir de Estados Unidos”, comentó.Regularmente los destinos más solicitados durante esta temporada de vacaciones son las playas como Acapulco, Manzanillo, Puerto Vallarta, Mazatlán y Los Mochis, así como Torreón, Zacatecas, Fresnillo y Ciudad de México.Ambos entrevistados exhortaron a quienes piensen viajar durante las próximas vacaciones a que acudan a comprar sus boletos, antes de que pueda llegar a saturarse el servicio.

