Aplauden rechazo de El Paso al muro fronterizo

“Las dinámicas fronterizas son más entendibles en términos locales y regionales que desde las capitales de los países, es decir, desde México y desde Washington siempre ha habido un distanciamiento de la frontera”, dijo el académico en entrevista.Destacó que el tanto El Paso como Ciudad Juárez son ciudades con un intercambio económico, social y cultural tan amplio que un muro no podrá quebrantarlo.Considerando los flujos actuales de migración ilegal en esta frontera, Rubio cuestionó la dimensión de la inversión que pretende hacer el Gobierno estadounidense.El Cabildo de El Paso se pronunció el martes contra “el daño y estigma” que traería construir aquí un muro fronterizo, como lo ha planteado el presidente Trump a través de órdenes ejecutivas.La resolución fue presentada por los representantes Jim Tolbert y Peter Svarzbein, para quienes la proclamación es una forma de alejarse de la narrativa que se ha creado sobre la frontera y ha dejado de lado todas las cosas buenas de la región.Marcos Bucio, cónsul general de México en El Paso, agradeció la resolución del Cabildo de esa ciudad.“Un gran reconocimiento, un agradecimiento del Gobierno de México al apoyo de esta resolución emitida por Jim Tolbert y Peter Svarzbein (…), la retórica que se tiene sobre la frontera oculta todas las cosas buenas que se tienen en la región”, mencionó.Bucio dijo que la resolución, emitida el martes por el Cabildo paseño, da cuenta del conocimiento de las fuertes relaciones que tienen quienes viven a ambos lados de la frontera.“Esta expresión, en lo que se refiere a El Paso, significa la defensa del empleo, la defensa del comercio, la defensa de la integración económica que se tiene de El Paso con Ciudad Juárez”, comentó el diplomático.Cuestionado sobre cómo el Gobierno mexicano ha respondido a los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, Bucio defendió el tono mantenido por la administración encabezada por Enrique Peña Nieto.“El Gobierno de México ejerce una diplomacia inteligente, prudente, mesurada. Tener una posición ruda, ponernos en el mismo nivel de rudeza no sería inteligente para la diplomacia mexicana”, apuntó.Vicki Gaubeca, presidenta del Centro Regional de Derechos Fronterizos de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México, apuntó que la decisión del Cabildo de El Paso suma al apoyo mostrado por otras ciudades fronterizas norteamericanas.“Nosotros también pensamos que la construcción del muro refleja un posicionamiento racista. Es un insulto a nuestros vecinos”, mencionó la activista.Dijo también que la decisión de El Paso muestra cómo hay sectores que analizan de nueva manera la política migratoria de la administración federal estadounidense.El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez también aplaudió la decisión.“Son hombres y mujeres sensibles que han tenido toda una vida de convivencia con México, que ven la relación con los mexicanos, con los juarenses, muy diferente a como la ve su presidente”, declaró.Dijo que este es un mensaje solidario del Cabildo paseño y concuerda con lo que su alcalde, Oscar Leeser, ha manifestado públicamente referente a que no está a favor de esas políticas de Donald Trump.“(Leeser) Ha hecho pública una y otra vez que no está de acuerdo con esas medidas, tan es así que nos acompañó, recordarán ustedes, en el muro humano que hicimos en El Chamizal”, expuso.

