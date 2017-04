Inseguridad y tecnología, enemigos de la actividad física en niños

Los niveles de inseguridad y el uso excesivo de la tecnología impiden que los niños y adolescentes se ejerciten como es debido, lo que aunado a la proliferación de comida ‘chatarra’, merma las condiciones de salud en su desarrollo.Lo anterior fue externado por el profesor de Educación Física Luciano Sáenz Barrón, quien tiene más de 20 años dedicándose a la instrucción de esta disciplina en estudiantes de bachillerato y primaria.“Es un factor importante el de la inseguridad, no salimos a divertirnos afuera y nos encerramos en nuestros hogares. Los padres no dejan que sus hijos salgan solos y les compran juegos, y ahí están los niños todo el día encerrados jugando”, dijo.Es por ello que urgió a las familias a buscar la forma de ejercitarse diariamente, lo que junto con una alimentación equilibrada puede alargar la vida de las personas.Esto se da en el marco del Día de la Actividad Física, que se celebra desde el 2002 cada 6 de abril, fecha institucionalizada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de difundir los beneficios de ejercitarse por lo menos 30 minutos diarios.Este año el lema es ‘Niño Activo = Adulto Saludable’.En esta ciudad existen 792 profesores de Educación Física para todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de la localidad, con lo que se logra cubrir las necesidades del 80 por ciento de los planteles educativos.Esto es a razón de que no existe el presupuesto para cubrir al 100 por ciento las plazas requeridas, así como por la falta de profesores.No obstante, los esfuerzos por completar las plazas continúan en cada ciclo escolar, dado que las instituciones educativas son el principal espacio en que los niños adquieren el hábito del ejercicio.Además, derivado de la sensación de inseguridad que prevalece en la localidad, también es el único en el que pueden activarse libremente, dijo Sergio Enríquez, coordinador regional de esta asignatura a nivel federal.Dijo que la educación física tiene el enfoque de la motricidad, el alumno asume el rol como protagonista en esta clase, al mismo tiempo que explora y vivencia experiencias con sus compañeros, que asumen códigos compartidos de conducta y comunicación.Agregó que un niño que no se activa será un adulto que tendrá problemas de salud.“El niño debe tener esas competencias que le permitan avanzar como un ser humano. En la vida cotidiana vemos que hay empresas maquiladoras que efectúan 5 o 10 minutos de activación, en los juzgados, en oficinas; se deben de implementar estas rutinas porque son muy necesarias”, externó.Sáenz Barrón recordó que aun cuando se crea que la clase de educación física es un “recreo”, lo cierto es que fomenta disciplina, al igual que cualquier otra materia.“Todo es en orden y con disciplina, porque es parte del desarrollo de los niños”, concluyó. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.