Activa juez Protocolo de Estambul a detenido

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre quien al parecer el miércoles de la semana pasada asaltó a dos personas que minutos antes habían realizado un retiro bancario, logrando apoderarse de 292 mil pesos.El sospechoso es Alejandro Amador S., quien también se hace llamar Luis Gerardo Santos Santos.Los hechos sucedieron el pasado 29 de marzo aproximadamente a las 10:20 horas en la avenida Universidad frente a las oficinas de la Dirección de Ecología del Municipio cuando al parecer Alejandro Amador y otra persona identificada como Sergio Meraz García se acercaron a las víctimas para robarles el dinero.Los afectados se encontraban a bordo de una Ford pick up de modelo 2015 y presuntamente Alejandro Amador portaba un arma de fuego tipo revólver color negro y le disparó a Flavio Andrés en la pierna, para robar 292 mil pesos en efectivo y un celular Samsung a Heros Miguel y luego huir del lugar.Los ladrones no se percataron que antes de retirarse a uno de ellos se le cayó el celular, por lo que fueron identificados, dijo ayer una agente del Ministerio Público (MP) al formular cargos en contra de Alejandro Amador.El hecho fue clasificado por la representante social como robo calificado.Antes de que le formularan cargos, el detenido rindió declaración ante el juez Efraín Baca Gutiérrez para denunciar que fue golpeado al momento de ser aprehendido.Alejandro Amador dijo que unos minutos después de que salió de su casa fue detenido por agentes Ministeriales, en la calle Hiedra, quienes le quitaron su carro y celulares y después lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado zona Norte donde fue golpeado durante unas cuatro horas para que dijera dónde tenía el dinero.“Me empezaron a hacer amenazas, golpeándome, diciéndome que me iban a desaparecer y que iban a mi familia los iban a matar, que les dijera dónde estaban los carros robados, que les dijera dónde estaba el dinero robado, que les diera la mitad y me soltaban. Me pusieron una cobija encima y me empezaron a golpear, tengo golpes en todo el cuerpo”, afirmó el detenido.Alejandro Amador indicó que tiene golpes internos, en las piernas, en los omóplatos, en los costados y en los tobillos. Ante la denuncia, el juez activó el Protocolo de Estambul –una herramienta para determinar si una persona ha sido sometida a tratos crueles e inhumanos– y le ordenó a la agente del MP iniciar una investigación por el posible delito de tortura y le dio tres días para que le informe el avance de esa indagatoria advirtiendo que de lo contrario sería multada con 100 unidades de medida y actualización lo que antes era fijado en salarios mínimos.El juez también le impuso al sospechoso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años contados a partir de ayer y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el siguiente viernes a las 09:30 horas. (Blanca Carmona)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.