Da a luz en sala de espera del IMSS

Una mujer dio a luz en el piso de una sala de espera del Hospital General de Zona (HGZ) 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre la avenida Valentín Fuentes.El hecho fue documentado en un video que una usuaria compartió en Facebook, donde ella misma pidió que se ‘viralizara’ y en el que acusa a la institución de haber incurrido en una presunta negligencia.Hasta el cierre de esta edición, el organismo no había informado de manera oficial sobre el incidente, aunque indicó a través de su portavoz, Rosendo Gaytán, que investigaba lo ocurrido.Sin embargo, empleados del Seguro Social cercanos al HGZ 35 que prefirieron no ser identificados por no poder hablar a nombre del Instituto confirmaron que sí sucedió ayer en ese lugar.La grabación exhibe a una mujer en trabajo de parto en el suelo mientras un grupo de personas la rodean, y otra mujer, quien dice ser familiar de ella, discute con quienes al parecer son trabajadores o guardias de seguridad que intentan prohibir que grabe su teléfono celular.De acuerdo con los testimonios del personal, lo que pasó fue que la mujer llegó al área de Tococirugía, se registró y la asistente se fue a apuntarla en la hoja del médico, pero fue entonces cuando comenzó el alumbramiento.Las fuentes indicaron que llegó hacia las 11 de la mañana en un estado de completa dilatación, aunque El Diario no pudo establecer contacto con ella o sus parientes para conocer su versión.Sin embargo, en el video la persona que sostiene el teléfono para grabar asegura molesta haber llegado desde hace tiempo al hospital.“Las negligencias del Seguro Social. No la atendían y se nos alivió en la sala de espera. Compartan amigas para que esto no vuelva a pasar”, escribió la usuaria identificada como Monika Castro en la red social.

