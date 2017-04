Protestan profesores por pago parcial

Cargando

Maestros de la Escuela Primaria Juan Escutia, realizaron ayer una manifestación pacífica dentro de su plantel educativo, para demostrar su inconformidad ya que Gobierno del Estado aún no les ha pagado las horas extras que ya trabajaron bajo el esquema de tiempo completo, desde enero.Autoridades educativas han informado que no pasa de abril sin que se cubra el pago, sin embargo, aún no han definido una fecha para que se realice.La escuela se encuentra ubicada en la colonia La Cuesta, cuenta con 15 maestros a quienes no se les ha pagado la cantidad total de su salario desde abril.Los maestros de escuelas de tiempo completo perciben un salario promedio, y a ése se le suma una tarifa adicional debido a las horas trabajadas por el servicio extendido.Desde enero, los profesores de diversas escuelas que trabajan bajo este esquema han denunciado que ese “extra” no se les ha pagado.“No tenemos ninguna intención de suspender nuestro trabajo, no queremos dejar de dar el servicio a los niños, estamos conscientes de que ellos necesitan que estemos aquí, pero es justo que nos manifestemos”, dijo José Santos Flores Ramos, profesor de sexto grado de la escuela en mención.Afuera de la escuela, ubicada sobre la calle Cerro del Coronel, se colocó una manta con el mensaje “En la escuela seguimos trabajando sin pago desde enero. ¡Por tus Hijos!”; además, los propios maestros efectuaron sus clases como de costumbre, pero portando colgados en el cuello, letreros con consignas de inconformidad.En total, en esta ciudad existen 108 escuelas primarias que funcionan con horario extendido, en ellas, brindad sus servicios alrededor de un millar de profesores.La subsecretaria Judith Soto Moreno, informó que los responsables estatales de este programa se encuentran en la Ciudad de México, designando con las autoridades federales la fecha exacta en la que se realizará los pagos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.