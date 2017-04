Va Serrano por 3 amparos

El exalcalde Enrique Serrano Escobar obtuvo ayer la suspensión provisional en tres juicios de amparo que promovió en contra de una posible detención, orden de aprehensión o presentación dictada por la Fiscalía General del Estado o jueces de Control.Los recursos legales quedaron radicados en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Ciudad Juárez, donde se resolverá si se otorga la suspensión definitiva, pero en tanto las cosas se deben mantener en el estado en que se encuentran, es decir, que no puede ser detenido.Serrano aseguró que a pesar de que hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad, decidió buscar el amparo de la justicia federal ante los señalamientos y denuncias que se han hecho en su contra en los últimos días.“Como los procesos no se están haciendo con total garantía de apego a la ley pues más vale ampararse, no hay garantía de juicios justos, si la hubiera no habría problema, comparezco, pero más vale hacerlo amparado porque para como están llevando a cabo las cosas, con atropellos, con falta a las garantías individuales, sin reconocer la presunción de inocencia, mejor recurro a la justicia federal”, dijo.Durante el juicio penal que se sigue por peculado en contra de los exfuncionarios estatales Ricardo Yáñez Herrera y Gerardo Villegas Madriles, se ventiló que el exgobernador César Duarte Jáquez supuestamente ordenó desviar 250 millones de pesos del erario para la campaña electoral de Serrano por la gubernatura.Mientras que el lunes interpusieron una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado los integrantes de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, por la supuesta comisión del delito de fraude en la compra de lámparas para el alumbrado público.Serrano explicó que las demandas de amparo las promovió en su representación el abogado Dante Acosta Camacho, quien fue el director Jurídico del Municipio durante su gobierno, porque él se encuentra fuera de la ciudad y regresará hoy porque está dispuesto a comparecer ante la justicia en caso de ser requerido.El abogado confirmó que ayer obtuvo la suspensión provisional a favor de Serrano en los tres juicios de amparo que promueve ante la justicia federal, con la finalidad de hacer valer los derechos que le concede la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.“El licenciado Enrique Serrano está en la mejor disposición de comparecer, pero hay garantías y derechos humanos de defensa a las que todo individuo tiene derecho y se están haciendo valer porque hasta el momento no nos han notificado nada, sólo conocemos lo que se ha ventilado en los medios de comunicación”, dijo.El ex presidente municipal se sumó a la lista de exfuncionarios de administraciones priistas que han solicitado amparos ante las investigaciones que lleva a cabo el actual gobierno estatal encabezado por el panista Javier Corral Jurado.También solicitaron amparo el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco; y el exsceretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yánez Herrera, en contra de los jueces de control adscritos al Distrito Judicial Morelos, donde se llevan a cabo los procesos penales que los mantienen en prisión.Héctor Villasana Ramírez, abogado de Garfio, dijo que el juicio de amparo que promovió a favor del exalcalde de la ciudad de Chihuahua lo hizo como una estrategia legal, porque preveían que en la audiencia del viernes se podría decretar su libertad.A partir de la detención de Garfio, Yánez y Villegas, así como la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador César Duarte, van al menos 37 exfuncionarios, empresarios, proveedores de servicios y políticos que han recurrido a la justicia federal para solicitar su amparo ante las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en Chihuahua.

