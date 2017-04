Preparan relevo para titular de Cultura en Juárez

La subsecretaria de Cultura en Ciudad Juárez, Austria Galindo Rodríguez, será relevada de su cargo en un plazo no definido, presuntamente para encabezar un nuevo proyecto en Gobierno del Estado.Su puesto será ocupado por el periodista y profesor universitario Servando Pineda Jaimes, de acuerdo con una versión que se difundió en las oficinas estatales y en algunos medios de comunicación.Se conoció que Pineda fue invitado directamente por Águeda Lozano Schmitt, secretaria de Cultura, para ocupar el cargo que habrá de quedar vacante.Y corresponderá a las autoridades, cuando decidan emprender el nuevo proyecto, hacer oficialmente el relevo y darle posesión, se conoció.Austria Galindo no dio información al respecto, pero el lunes dijo que era falso que hubiera dejado su cargo y no adelantó ninguna información.Al mediodía de ayer, el subsecretario de Gobierno del Estado de la Zona Norte, Ramón Galindo Noriega, informó a través de un comunicado que su sobrina Austria “sigue al frente de la Subsecretaría de Cultura”.Ella ha desempeñado en el cargo desde el inicio de la presente administración estatal en octubre pasado, agregó.“Ha habido una confusión en las notas que han venido apareciendo en algunos medios de comunicación”, informó respecto a ciertas publicaciones que ayer dieron por hecho su renuncia o despido.“Austria Galindo sigue al frente de la Subsecretaría de Cultura en Juárez”, afirmó.Dicha confusión se debe a que el gobernador Javier Corral Jurado contempla a Austria para que participe en otro proyecto, pero “este proyecto todavía no está listo y se sigue trabajando en él”, dio a conocer.El cambio sucedería más adelante y, por lo tanto, ella sigue siendo la Subsecretaria de Cultura.“Les avisaremos cuando ya esté listo el cambio y de qué proyecto se trata”, agregó.

