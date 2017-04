Por vocación, apuestan todo a su carrera

Pese a considerar que los estudios en pedagogía son desvalorizados y abaratados en el sistema actual de educación, Yahir González le ha apostado todo a su carrera, estudiando una licenciatura en Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional.“Siento que se nos ha menospreciado, uno estudia por ocho o nueve semestres cuestiones de pedagogía y a veces parece que cualquiera es maestro”, comentó.Este sentimiento es compartido por algunos de sus compañeros, no obstante, también coinciden en que es importante seguir la vocación y sobre todo especializarse en la educación para poder así brindar un mejor futuro al país.Específicamente, Yahir sueña con terminar sus estudios y poder participar en la enseñanza no sólo formalmente en un salón de clases, sino desde sitios informales como centros comunitarios y otros espacios públicos.Jorge Tarín, uno de los compañeros de clase de Yahir, siente empatía por los estudiantes con discapacidad, y es a quienes piensa dedicarse.“Yo estoy en la línea inclusiva, hoy donde quiera podemos encontrar una persona discapacitada y quiero estar preparado para al estar frente a grupo saber cómo tratarlo”, dijo.Respecto al panorama actual de la educación, dijo que por la vocación hay que superar cualquier obstáculo que se pueda interponer.En conferencia de prensa, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional informaron ayer sobre la apertura de una nueva licenciatura en pedagogía y anunciaron que los aspirantes tienen hasta el último día de mayo para tramitar su ficha de ingreso.La directora del Campus Juárez, María Aimé Pérez Vázquez, dijo que para el nuevo ciclo escolar hay carreras que se van a empezar a dar y se retomarán otras a nivel de posgrado que ya se habían dado.Las licenciaturas que se ofertan son Pedagogía, que es una nueva, e Intervención Educativa, así como una en forma virtual, que es la Educación Primaria y Preescolar, que se imparte de forma virtual.En maestrías está la de Educación Básica, Educación Media Superior –especial para maestros de bachillerato –, Gestión Educativa y Maestría en Educación Campo Práctica Docente e Integración Cultural.Actualmente se está en la entrega de fichas y este período culmina el 31 de mayo. Los interesados realizarán su examen de admisión el 1 de julio, en tanto que el inicio del semestre será en agosto.La Universidad entregará 150 fichas de admisión y los interesados en los posgrados no necesitan una. (Karen Cano / El Diario)

