Orientan a menores vs adicciones

Carlos Yair Rodríguez Solís, de 14 años, fue uno de los campeones del grupo de tercero F de la Escuela Secundaria Federal 13, durante el torneo organizado como parte de las actividades de la Semana de la Prevención.Las actividades tuvieron como objetivo concientizar a los menores sobre el uso de drogas, con el respaldo de la Mesa de Seguridad y autoridades de Justicia de los tres niveles de Gobierno, así como de la organización “Armando Jóvenes”, comentó el subdirector de la institución, Francisco Javier Sierra.“Aprendí a decir no a las drogas, porque pueden hacer mucho daño a las personas, tanto mental como físicamente”, expresó Carlos Yair.El menor dijo que sí ha conocido a compañeros de su edad que han consumido o consumen drogas, pero él considera que eso es algo que les afecta mentalmente y en su cuerpo, por lo que dijo: “Prefiero el Deporte”.Pláticas, conferencias y juegos fueron organizados por las corporaciones de Seguridad, como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y La Policía Estatal.“En todo Juárez es peligroso y este gran impacto dentro de los jóvenes, aquí tenemos algunos casos, no vamos a negarlo como en todas las escuelas, pero vamos a tratar de que con el apoyo de instituciones se prevenga todo esto”, comentó Sierra.Agregó que “el futuro no existe, hay que hacerlo ahorita, hay que hacerlo ya; mañana sería más tarde, así que los jóvenes hay que prepararlos para el mañana”, mencionó al reiterar la necesidad de este tipo de acciones en las escuelas.Durante el cierre de la campaña, el departamento de la Unidad K-9 hizo una presentación con sus agentes caninos. Bala, Bela y Boss, dieron muestras de obediencia a su manejador el agente Rodríguez.Por su parte el presidente del área de prevención de la Mesa de Seguridad y Justicia, Enrique Martínez comentó que al momento han visitado 16 escuelas.“Es una semana de trabajo con el tema de drogadicción, sobretodo en el tema del cristal, el sexting, la relación padre-hijo, maestro-alumno, bullying y ciberseguridad”, comentó Martínez.Agregó que después de vacaciones y de una evaluación del programa que llevan a cabo, la siguiente escuela será la Secundaria Federal No.7.

