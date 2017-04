‘Se lleva’ viento los clientes del Centro

Cargando

El temporal de viento y polvo que ha mantenido a Ciudad Juárez en alerta amarilla la mayor parte de los días en las últimas dos semanas, ha provocado que las ventas de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico bajen hasta un 80 por ciento.“Casi no viene nadie, por eso mejor estamos aquí ya sin hacer nada, esperando a ver si llega alguien”, dijo Juan Peralta, encargado de un puesto de pan de dulce frente a la Plaza de Armas.La atracción principal de su negocio es el aroma que despide la masa recién horneada, sin embargo con las tolvaneras que se hicieron presentes ayer debieron cambiar la manera en que lo ofertan.“Estamos ofreciendo el pan que ya teníamos, bien envuelto para que no se llene de tierra, y pues nada, a esperar que los días mejoren, porque todavía ni sabemos cuándo vamos a levantar el puesto”, indicó.La situación es especialmente difícil para ellos, ya que provienen del centro del país y requieren de por lo menos sacar la inversión antes de poder moverse de esta ciudad.Otro de los afectados por el clima fue Israel González, quien tiene un puesto de juguetes y peluches frente al de Juan.“No es sólo el viento, sino la tierra. La gente no pasa. Yo creo que sí nos bajan las ventas como en un 70 por ciento”, dijo.Él también es del Estado de México. Espera que en los próximos días mejore el clima para poder así recuperar algo de las ventas que no se tuvieron.De los 50 comerciantes apostados en el área y sus alrededores, ayer eran visibles en funcionamiento poco más de la mitad.Los potenciales clientes que caminaban ayer por la zona Centro lo hacían de prisa, contra el viento, portando algunos incluso tapabocas debido a la gran cantidad de polvo en el aire. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.