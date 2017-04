Declaran desierta licitación de patrullas

El Comité de Adquisiciones del Municipio declaró desierta la convocatoria para la compra de patrullas, debido a que de las cuatro empresas que compraron las bases, sólo dos acudieron ayer a la presentación de propuestas y no cumplieron los requisitos.Las compañías que participaron al principio son Valor Motriz y Continental Automotriz, además Touche Motors y Alden Juárez.Sin embargo, ayer a la junta de presentación de propuestas únicamente acudieron las dos locales; Touche y Alden.Las empresas no cumplieron con la firma de documentación de la primera reunión que fue la junta de aclaraciones ni con las bases de la convocatoria, y la licitación se declaró desierta, explicó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.Dijo que por la urgencia de adquirir las patrullas, ya que aproximadamente el 40 por ciento se dará de baja, la nueva invitación se lanzará lo antes posible, a más tardar el próximo sábado.El funcionario expuso que además de diarios locales, la publicación se tiene que hacer en el Periódico Oficial del Estado que únicamente sale los miércoles y sábados.Dijo que en total se adquirirán 109 vehículos; 58 pick ups para patrullas de la Secretaría de Seguridad Público y 30 autos tipo sedán para la Dirección de Tránsito.Además, 21 unidades para otras áreas del Municipio, como Obras Públicas y Protección Civil, explicó el oficial mayor.Uno de los requisitos que se solicitó a los distribuidores es que tengan un taller mecánico en Ciudad Juárez.El oficial mayor se reservó el monto que invertirá la administración municipal en esta compra, para que participen los mejores precios y las empresas no vayan a cotizar sobre el presupuesto con el que se cuenta.

