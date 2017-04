Desaparecerá periódico Norte también su versión digital

Cargando

Además de la circulación del periódico Norte de Ciudad Juárez, la empresa Omega Comunicaciones S.A de C.V. que hasta el domingo publicó la última edición impresa del diario matutino también cerrará el medio de comunicación en su versión digital, informó ayer su propietario Oscar Cantú Murguía.Sin una fecha precisa de cuándo dejará de publicar materiales periodísticos en el sitio de Internet en el que hasta ayer se actualizaba la información, el empresario anticipó que se prepara para liquidar al menos al 40 por ciento de la planta laboral conformada por un total de 120 empleados.Y aunque reveló que prevé continuar con otras publicaciones, se reservó los detalles de los proyectos que prevé impulsar, sólo dijo que no serán informativos porque, reiteró como lo hizo en el artículo publicado el domingo pasado, en Chihuahua no existen condiciones para el ejercicio del periodismo libre y crítico.“No fue una decisión basada nada más en un impulso, ¡no!, es una decisión tomada en la que digo: yo ya pagué mi cuota, yo ya fui y puse, ya me involucré personalmente en el tema de la seguridad, he puesto de mi parte y lo hago con gusto de manera individual, no a través del medio… pero veo que no aprendimos la lección, cantamos victoria, dijimos que ya está todo bien y nos prestamos a vivir una simulación”, dijo.En la sala de juntas del edificio ubicado en la avenida Valle de Juárez, justo a un lado de la iglesia San Lorenzo, Oscar Cantú explicó que si bien son varios factores los que lo llevaron a tomar la decisión de cerrar el medio, principalmente lo hace por seguridad personal y del equipo después del homicidio de Miroslava Breach Velducea, quien era su colaboradora y exdirectora del periódico.Cantú Murguía rechazó que la empresa que fundó hace 27 años cierre por un mal manejo administrativo o incapacidad comercial, pero concedió que también ha influido la nueva política implementada por el Gobierno del Estado en la asignación de publicidad oficial y los adeudos acumulados por otras administraciones de las tres esferas de Gobierno, de las que no proporcionó mayores detalles.Agregó, sin embargo, que en este momento es un asunto que va más allá del dinero público con el que el Gobierno contrata publicidad en los medios, sino más bien la actitud asumida en la que no hay claridad en las reglas para la negociación y, en cambio, hay una crítica en contra de las empresas de comunicación y periodistas.“Son también esas actitudes de denostar a los medios y a los periodistas, también influyen en el ánimo de los delincuentes”, dijo.Pese a ello, aseguró que la empresa funciona sin pasivos de ninguna naturaleza, ni fiscales ni bancarios, porque se cuidan muchos los gastos y no hay lujos, por lo que hasta ofreció ceder el periódico y las instalaciones a quien le demuestre que tiene la convicción de continuar con sus ideales.Oscar Cantú, quien en enero de 2015 anunció oficialmente su retiro de la empresa para dedicarse a la filantropía y el año pasado emprendió una campaña para anunciar la “transformación” del medio, aseguró que tampoco usa el crimen de la periodista Miroslava Breach para cerrar el medio.Afirmó que en realidad se trató de una estrategia comercial, porque su intención era mantenerlo en circulación al menos cinco días a la semana, pero al final decidió cerrar después de evaluar los 27 años que mantuvo su publicación.