Se entrega a su encomienda el ‘nuevo’ Jesús

Alberto Rubio dice que deposita todos sus esfuerzos físicos y mentales en una interpretación. Aunque siente que las expectativas que otros tienen hacia su desempeño lo abruman, está convencido de que hacerla le ayudará a ‘sanarse’.El hombre, un estudiante universitario de 21 años, explica su sentir mientras el viento que sopla mueve suavemente su cabello largo, negro y ondulado. Viste una túnica blanca y zapatos negros. Lleva barba y bigote recortados, tal como la fe dibuja a Jesucristo.Alberto se ve de ese modo porque encarnará por primera vez al Hijo de Dios en el Viacrucis que cada Viernes Santo escenifican quienes forman parte de la parroquia de Santa María de la Montaña, donde los años anteriores había personificado a Judas.En un ejercicio de entrega total a su encomienda, el ‘nuevo’ Jesús –que reemplaza a Humberto Vázquez, quien representó a Cristo cinco años consecutivos– espera con este sacrificio ‘redimir’ todas sus culpas.“Al principio, hacer este nuevo papel representaba más responsabilidad, pero también es una bendición”, dice el universitario. “Es una ayuda para poder liberarme de todo lo malo que he hecho hasta ahora, de todos los pecados que se van acumulando. Ahora podré estar un poco más en paz”.Él sabe que caracterizar a un personaje como Jesucristo será una tarea extenuante física y mentalmente.Las miradas se clavarán en él. Sus pasos, sus movimientos y sus expresiones serán vigilados por miles. Todos observarán cómo lleva en su interior al Hijo de Dios camino al cerro en un calvario de 3 kilómetros bajo el sol.“Siento este papel con más responsabilidad. En este personaje, los errores no son aceptados. Aquí sí tengo que ponerme más atento. Tengo que dedicarme más al personaje, saber qué es lo que estaba sintiendo”, cuenta Alberto.Si el año pasado se preocupaba por que la expresión de su rostro fuera la más parecida a la que Judas debió de haber mostrado al momento de “traicionar” a Jesús, ahora lo que le quita el sueño es lo que tendrá que hacer para manifestar el sufrimiento que éste vivió.En aquella ocasión, el intérprete del papel central fue Humberto Vázquez, otro estudiante universitario que hasta entonces había ocupado ese lugar en el reparto desde hacía cinco años consecutivos.Marisela Lombardo, coordinadora del Viacrucis de la Parroquia de Santa María, explicó que la responsabilidad recae ahora en Alberto porque su antecesor se vio imposibilitado para continuar por situaciones personales.El nuevo actor, quien de hecho no se percibe a sí mismo como tal, sabe que asumió un compromiso mayúsculo al aceptar ser Jesús.“Cuando empecé se me hacía difícil, pero después de agarrarle el ‘truco’, siento que me empiezo a identificar un poco y eso me ayuda a estar en el papel mucho más concentrado”, dice Alberto. (Fernando Aguilar / El Diario)

