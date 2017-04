Condenan ‘aval’ de Congreso a anomalías de duartistas

Representantes de organizaciones de la sociedad civil y abogados de esta ciudad reprobaron que diputados del Congreso hayan avalado irregularidades en la venta de terrenos durante la administración de César Duarte Jáquez, pese a que las mismas fueron señaladas por la Auditoría Superior del Estado.“Es negligencia, cinismo o ignorancia. El sueldo que pagamos a los congresistas es dinero desperdiciado”, expresó Hernán Ortiz, coordinador de la asociación civil Ciudadanos por una Mejor Administración Municipal (Cimap).Dijo que el Congreso se ha hecho de la vista gorda en cuanto a distintas irregularidades.“Por lo general esta revisión de las cuentas se somete a una negociación de distintas fracciones del Congreso: pásame la cuenta de este municipio y yo te paso la de este otro”, expresó.Mencionó que para evitar este tipo de situaciones los congresistas deberían de corregir, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos.Las auditorías realizadas por el órgano fiscalizador estatal a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura Urbana (Coesvi) fueron aprobadas por los legisladores sin observaciones que pudieran generar responsabilidad alguna.Estas mismas irregularidades mantienen en prisión al menos a tres exfuncionarios del pasado gobierno duartista.El abogado Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, expresó que esa aprobación es un contubernio y la acción penal persecutoria debe extenderse no nada más a los autores del delito de peculado, sino a los cómplices y a quienes los hayan encubierto teniendo la obligación de denunciarlo o de atacarlo.Agregó que los diputados que dieron voto aprobatorio, así como los empresarios que hayan participado como contratistas, también deben de ser llamado a proceso.Sergio Conde Varela, abogado y coordinador de la asociación civil Patria Nueva, señaló que se tiene que hacer una revisión de fondo del Congreso, de las aprobaciones que está haciendo no solamente en ese caso, sino en otros principalmente en las áreas de los fideicomisos.“Es necesario ver exactamente por qué lo aprobó el Congreso; parece que los diputados tienen manga ancha en la aprobación de todo. Esto no está correcto, tiene que hacerse una revisión y desde luego una ocultación en los expedientes que fueron aprobados”, expresó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.