Denuncian por fraude a exalcaldes

Integrantes de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción (Ficiac) presentaron ayer ante el Ministerio Público una denuncia penal por el delito de fraude contra los exalcaldes Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken.La queja formal va también contra regidores de la pasada administración municipal. Todos son acusados de comprar las lámparas de alumbrado público a un sobreprecio de 348 millones de pesos.José Luis Rodríguez, integrante de esta fiscalía, dijo que la principal evidencia en la probable comisión del delito es la falta de iluminación en diversos puntos de la ciudad donde la compañía presuntamente instaló los nuevos aparatos, lo cual propicia mayor inseguridad pública.Serrano Escobar y González Mocken, rechazaron la acusación y la consideraron una acción política más que un caso con sustento.José Luis Rodríguez, precisó que en el costo total de las lámparas se observó un sobreprecio de casi 120 mil pesos y además, se denuncia a una empresa que fue contratada para la supervisión de la obra que, presuntamente no cumplió con el compromiso contraído.La Ficiac es encabezada por el líder de la organización Ciudadanos Vigilantes, José Luis Rodríguez la excandidata a presidente municipal, Victoria Caraveo; el exregidor panista, José Márquez Puentes; el excandidato a síndico, Benjamín Carrera, y Alejandro Tinajero, quien funge como asesor jurídico.Esta organización fue creada para perseguir actos de corrupción en las dependencias de Gobierno de todos los niveles.Advirtieron que hoy estarán presentes nuevamente en la Fiscalía General del Estado (FGE) al cumplirse el primer año de la denuncia interpuesta contra los expresidentes Héctor Murguía Lardizábal y Enrique Serrano Escobar por el presunto fraude con el Plan de Movilidad Urbana.“Mañana se cumple un año y queremos conocer los avances de la carpeta de investigación”, precisó.José Luis Rodríguez dijo que en las investigaciones realizadas por la Ficiac han establecido que en el supuesto fraude participó Enrique Serrano Escobar quien es el que contrae el crédito, luego, ya en su calidad de presidente municipal suplente, Javier González Mocken firma el contrato y los regidores, de mayoría priísta, avalan el crédito y el contrato con la empresa Intelliswitch.Ayer se buscó la versión de la citada compañía. En su portal digital se encontró una dirección en esta ciudad y dos números telefónicos pero están suspendidos.José Luis Rodríguez dijo que esperaban que a esta denuncia se sumara el presidente Armando Cabada Alvídrez.“Él dijo que durante marzo iba a denunciar, nosotros le dimos oportunidad para que lo hiciera, pero no lo hizo”, agregó.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, informó que ya fue recibida la denuncia y se abre la carpeta de investigación correspondiente.Los denunciantes aportaron como elementos de prueba los acuerdos celebrados en las sesiones de Cabildo donde fue abordada la contratación de esta empresa.El exalcalde Javier González Mocken, en cuyo período se licitó el contrato de 348 millones de pesos que obtuvo la empresa Intelliswitch, indicó que la obra se asignó mediante un concurso nacional en el que participaron 7 compañías de las que se eligió a la que presentó la mejor oferta, por lo que afirmó que todo fue conforme a derecho y anunció que contrademandará por daño moral.Señaló que en la acusación hay tintes políticos y dolo ya que José Márquez Puente aspira a dirigir el PAN y atacar desde ya su figura para posicionarse.El exalcalde Enrique Serrano Escobar coincidió en señalar que hay trasfondo político.Consideró que el marco electoral es muy estricto y no permite ya ni colocar pendones, por lo que aquellos que aspiran al 2018 le apuestan a las denuncias para hacerse publicidad.Indicó que en el caso de Márquez Puente, cuando fue regidor intentó manipular a favor de una empresa allegada, el fallo que daría el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública que finalmente fue para Intelliswitch.Serrano Escobar indicó que aunque la licitación se realizó cuando él estaba con licencia, defiende el proyecto por ser emanada de los compromisos que se adquirieron con la ciudad al iniciar su gestión.Señaló que en la actual Administración municipal, se intenta concesionar el servicio de alumbrado público, cuando es uno de los cuatro principales que brinda el Municipio.Para justificar un proyecto para renovar la totalidad de alumbrado, el Ayuntamiento no atiende los reportes de fallas que le corresponden a Intelliswitch los cuales suman más de 7 mil a la fecha, información que dijo obtuvo a través del personal del Municipio.Ambos exalcaldes señalaron que en el aspecto técnico corresponde a la actual Administración de Armando Cabada señalar fallas y solicitar a la compañía Intelliswitch las garantías del proyecto e incluso ejercer fianzas y hasta demandarla si incumple, de lo contrario tendría responsabilidad legal por esa omisión.

