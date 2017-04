Buscan cómo evitar el ‘reciclaje de detenidos’

Astrid González, coordinadora de la Mesa de Seguridad informó que este organismo no gubernamental está compilando antecedentes y fallas en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de presentar propuestas que puedan “evitar el reciclaje de detenidos”.González se refirió así al hecho de que gente que es arrestada con armas o drogas, a la semana ya anda libre y vuelve a lo mismo.“Estamos conjuntando todos los esfuerzos, todo el conocimiento de dónde están las debilidades del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la colaboración de Fiscalía”, comentó.Agregó que además se consulta a agentes del ministerio público, y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, “actores principales de las detenciones y/o prevención”.Mencionó que muchas leyes o procedimientos se aprueban sin consultar a quienes están en la “trinchera”, por lo que en esta ocasión se está consultando a las autoridades que les compete la procuración de justicia, así como la prevención, para compilar antecedentes que permitan realizar una propuesta de modificación adecuada.“Para que llevemos a México una modificación seria, bien consensuada, bien estudiada y como resultado tengan las autoridades herramientas para evitar el reciclaje de detenidos, lo que ha sido fatal, deprimente para la sociedad”.“Hay una gran cantidad de detenidos con armas, con estupefacientes y resulta que a la semana están afuera”, afirmó la coordinadora del organismo no gubernamental.El secretario de Seguridad Pública en Ciudad Juárez mencionó que han visto varios casos en los que los detenidos salen para volver a delinquir.“Sin duda alguna se aseguran armas y ellos salen y los vuelven a dotar de armas y vuelven a delinquir; es un círculo”, comentó.Mencionó que el propio sistema contribuye a que los índices de delincuencia no bajen.El fiscal de la de la Zona Norte, Jorge Arnoldo Nava López, comentó que el ministerio público o la Fiscalía se encuentran en una desventaja respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales.“Habrá algunos casos en los que hay deficiencias en la investigación, pero la mayor parte de la problemática que tenemos es que no es equitativo tanto para las víctimas, como para los imputados”, comentó.Explicó que es absurdo que al detener a una persona con un arma de uso exclusivo del Ejército en la calle, solamente puedan retenerlo por 48 horas, sin posibilidad de consignarlos ante un Tribunal.

