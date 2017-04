Comparten 6 sanitarios maestros y 320 alumnos

Cargando

Debido a la falta de presupuesto, los 320 estudiantes y 11 maestros que acuden a la escuela primaria Cuauhtémoc, se ven obligados a compartir un par de módulos sanitarios “viejos y malolientes”.El centro educativo que comenzó a operar en los años 40, requiere de al menos otros dos de estos servicios pero no tienen forma de reunir los 30 mil pesos que costará.“Estos baños los compartimos todos, pero además, el drenaje ya está muy viejo y hace que los baños siempre huelan mal, lo cual no es bueno para los niños”, comentó María Esther Acosta, presidenta de la asociación de padres de familia.El edificio tiene de origen dos servicios sanitarios por género, pero sólo uno funciona.Uno de estos módulos se encuentra en la planta baja, con tres cubículos para niños y otros tres para niñas; aunque son funcionales, constantemente se les tiene que dar mantenimiento debido a su antigüedad, y despide malos olores sin importar que se mantenga en condiciones higiénicas.Otro complejo sanitario se encuentra en el segundo piso, pero no funciona desde hace más de 5 años. Cuando los niños piden permiso para ir al baño se ven forzados a utilizar las escaleras para llegar a planta baja.El director del plantel, Cristian Ruiz, dijo que es el drenaje el que ya no funciona debido a que es de barro y es necesario modernizarlo, para lo que se requieren 20 mil pesos.Aunque ya han solicitado recursos ante la Secretaría de Educación, les han dicho que no hay, y el problema sigue sin solución.La primaria federal Cuauhtémoc fue fundada durante la administración municipal de Arturo Chávez Amparán (1944-1946), cuenta con unos veinte salones y se divide en tres pisos.La arquitectura de ese inmueble sigue conservándose entre las más modernas de la zona, ocupa una cuadra entera del polígono entre las calles Justo Sierra, Anáhuac y Tlaxcala.

