Libra Ortega denuncia penal; caducó en 2015, dicta juez

Un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso al exdirector técnico del ViveBús Manuel Ortega Fernández, acusado del delito de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa privada, al determinar que el derecho para presentar la denuncia penal caducó en julio del 2015.Los representantes legales de Eiffel de México S.R.L. de C.V., —que acusan a Ortega del desvío de 29 millones 175 mil 231 pesos— presentaron la denuncia el 11 de agosto del 2015 y el juez Ramón Porras Córdova concluyó que el tiempo para presentar la querella prescribió el 12 de julio del 2015.Ante la resolución, los abogados de la empresa consideraron que el juez no quiso entrar al estudio jurídico del asunto y se justificó con “una consideración legaloide”. Además aseguraron que Ortega Fernández estuvo administrando hasta el 2014 e indicaron que se trata de un delito permanente o continuo.El pasado 27 de marzo, al presentar la acusación contra Ortega un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte y un abogado que representa a Eiffel de México dijeron que a inicios del 2009 y hasta el 12 de julio del 2012, siendo administrador esa compañía Ortega, “alteró las cuentas e hizo aparecer operaciones y gastos inexistentes, además empleó los valores de forma indebida”.La presunta actuación del exfuncionario público causó un daño a la compañía constructora ubicada en Paseo de la Victoria número 3651 edificio 1-A del fraccionamiento Partido Senecú, por 29 millones 175 mil 231 pesos y 25 centavos, aseguró el representante social en esa diligencia.De acuerdo a datos oficiales, Víctor Manuel Ortega realizó múltiples trasferencias de las cuentas bancarias de Eiffel de México a cuentas personales así como a nombre de otras personas, como Antonio Caballero Mariscal, quien se desempeñaba como su guardaespaldas; a Jorge Hernández Chaparro, quien es esposo de una empleada que prestaba sus servicios a través de una empresa outsourcing; Andre Michelle Romero de Anda; a su madre Enriqueta Fernández de Ortega a una cuenta en el banco Wells Fargo; a Miriam Baz Drech Nájera y Carlos Villar Valles sin autorización por parte del Consejo de administración de Eiffel de México y sin que mediara un contrato de prestación de servicios.La audiencia de vinculación o no a proceso inició el jueves pasado, prosiguió el sábado y ayer el juez emitió una resolución.Al resolver, el juez dijo que el Tribunal no puede ir más allá de la querella y de la formulación de cargos pues de acuerdo con el Artículo 110 del Código Penal del Estado de Chihuahua en los delitos de querella la parte ofendida tiene sólo un año para interponer la denuncia contados a partir de que se da cuenta que se está cometiendo el ilícito y tres años fuera de esa circunstancia.Luego razonó que en este caso los tres años concluyeron el 12 de julio del 2015, al tomar como fecha de base el 12 de julio del 2012. Día, mes y año que dijo el MP terminó de cometerse la administración fraudulenta por parte de Ortega.Porras Córdova enfatizó en que en este caso no se cumplen los requisitos de procedibilidad y dictó auto de no vinculación a proceso. Además consideró extinta la acción penal y por ello sobreseyó el caso. Lo que tiene efectos de una sentencia absolutoria.Al respecto los abogados de Eiffel indicaron que analizan la posibilidad de interponer una apelación y un amparo contra la resolución, en el último de los casos el argumento sería que el juez no respetó los derechos de la empresa afectada a recibir justicia.

