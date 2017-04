Lamentan desvío de recursos destinados a Educación

El secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, lamentó el desvío de 246 millones de pesos que presuntamente se realizó de esta Secretaria a intereses particulares.“Eso es lo que nos da tanta tristeza, el cómo se pudo haber desviado recursos de Educación, del presupuesto de Educación para lo que sea, eso no es justo, es inmoral”, comentó.Agregó que existen necesidades en muchos sentidos pero que lo más tangible es la infraestructura, además programas que beneficien el aprendizaje de los estudiantes.“Podrían haber hecho grandes cosas con ese recurso, pero además hay una afectación directa al Estado, en dónde ahora estamos negociando con la Federación que puedan bajar recursos todavía de la pasada administración, porque no se cumplió con lo que el Estado tenía que aportar porque no había recursos, de lo cuales parte fueron desviados”, dijo.La madrugada del domingo el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Alexis Ornelas, determinó la apertura del proceso penal en contra del exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez y del exdirector administrativo de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, a quienes se les dictó prisión preventiva de seis meses, período en el que se realizará la investigación respecto a este presunto desvío de recursos.Durante la audiencia un testigo protegido dijo que esos recursos fueron destinados a la campaña del excandidato priista a gobernador, Enrique Serrano, lo que fue negado por el expresidente municipal de Juárez.Cuarón dijo ayer que la Función Pública está analizando todas las anomalías que puedan surgir y mencionó que en Ciudad Juárez, aunque se detectaron irregularidades administrativas, no se ha encontrado un fraude similar, ya que mencionó que la toma de decisiones respecto al presupuesto estaba muy limitada.“Básicamente lo que encontramos fueron cuatro contratos muy grandes de servicios dados por tres empresas”, recordó Cuarón.A partir de estos contratos, señaló que empezaron a investigar porque todo se hizo de manera muy rápida, por lo que juntaron varios elementos, los consignaron ante la Secretaría de la Función Pública, que a su vez lo integró con otras investigaciones y lo presentaron ante la Fiscalía General del Estado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.