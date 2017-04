Facilitan trámite de cédula profesional

Cargando

Sandra Berta Macías Salas terminó su especialidad y pasó algún tiempo en el que solicitara su Cédula Profesional Federal para desempeñarse como especialista en el área de Medicina Familiar.Actualmente trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social así como en el ISSSTE y ahora requiere de su Cédula para continuar desempañando su labor, sin embargo su trámite tenía varios años sin ser liberado, hasta ayer en el que recibió este documento en un evento organizado por el Gobierno del Estado.En el evento se entregaron 400 Cédulas Profesionales Federales en Ciudad Juárez, las cuales se encontraban rezagadas en las oficinas de Gobierno del Estado, informó Fátima Guzmán Gallardo, jefa estatal de Profesiones.Guzmán Gallardo comentó que en total se entregarán mil 500 Cédulas de carácter federal en este tipo de eventos en todo el Estado de Chihuahua.“Son licenciaturas, técnicos, maestrías, doctorados, así como permisos de peritos que quedaban pendientes y pues este documento es muy importante para que el profesionista tenga la identidad como cual de acuerdo a como lo marca la ley”, comentó la jefa de este departamento.Agregó que había un rezago de trámites que incluso estaban ahí desde 2012, de doctores especialistas que no podían ejercer como tal, de personas que estaban en espera de una mejor plaza pero no podían acceder a esta, incluso personas que perdieron oportunidades por la falta del documento.Afirmó que anteriormente la Cédula Profesional Federal requería una espera de al menos un año, de acuerdo a lo que anteriores administraciones de Gobierno del Estado manejaban, sin embargo en esta promueven que la espera se reducirá a dos meses.Mientras tanto el secretario de Educación y Deporte mencionó que había un rezago de años, por lo que con esta acción buscan dar el mensaje de que este trámite será más rápido y eficiente.“Son retrasos de años, con esto reivindicamos nuestro compromiso de que de aquí en adelante esto va a ser muy ágil”, comentó el funcionario.Dijo que incluso están considerando la posibilidad de innovar en el proceso, digitalizándolo a través de un sistema que permita tener los parámetros adecuados de seguridad, pero que a la vez sea accesible, ya que al momento el trámite es burocrático.Mencionó que si en otras partes del mundo se puede hacer, no tendría que haber problema de implementar algo así en el Estado de Chihuahua.

