Investigará Asuntos Internos a policías

La Dirección de Asuntos Internos investigará a los agentes que han elaborado el parte policiaco sobre detenciones de presuntos delincuentes y que son liberados por los jueces.“Si los agentes tienen la responsabilidad se aplicará la sanción que corresponde”, aseguró el secretario de Seguridad Pública Municipal.Ricardo Realivázquez Domínguez declaró que si un policía actuó mal se procederá conforme determine Asuntos Internos.Aseguró que la administración municipal no tendrá tolerancia del mal actuar de los elementos.En los últimos días de marzo, al menos cuatro personas fueron liberadas por un juez al determinar la falsedad del parte informativo, hecho por los agentes aprehensores, tanto municipales como estatales.En los últimos casos, dos hombres detenidos presuntamente en posesión de varias dosis de droga quedaron en libertad, al considerar distintos jueces de Control que los reportes elaborados, en esta ocasión por policías municipales, incluían datos falsos.Ante esos hechos, el alcalde Armando Cabada Alvídrez, declaró que los agentes municipales no están deteniendo gente inocente, lo que sucede es que los jueces por cualquier detalle los sueltan.A su vez, el coordinador del Tribunal de Control, Apolinar Juárez Castro, señaló que su trabajo está apegado a Derecho con un registro en audio y video de todo lo que hacen y de cara a la sociedad.Además afirmó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sí incurren en inventar datos y no se ajustan a los lineamientos, principalmente se exceden en los términos legales al retener por demasiado tiempo a los sospechosos.“Un juez busca antes que nada que se respeten los derechos y la ley, ya que en ella se plasma la determinación de la sociedad y en esta actividad nos corresponde revisar la función de los agentes o funcionarios que restringen la libertad a un ciudadano que aparece como probable autor de un hecho delictivo, así lo marca la Ley, lo impone el Artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo el coordinador y juez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.