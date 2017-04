Sale periódico Norte de circulación

El matutino oficializó el cierre ayer en un editorial que desplegó en primera plana, donde su propietario, Oscar Cantú Murguía, informó la decisión a sus lectores y anunciantes.“Este ejemplar (del 2 de abril)... será la última edición impresa que Norte de Ciudad Juárez publique”, dice en su mensaje donde menciona que las agresiones mortales contra periodistas, como la de Miroslava Breach –ocurrida el 23 de marzo–, les impide continuar con su trabajo.Cantú informó que el cierre del matutino se debe a que “no existen garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo” y al “incumplimiento” de los gobiernos de los tres niveles a pagar los adeudos contraídos por la prestación de servicios.Aun cuando en su mensaje no menciona si Norte continuará en su versión digital, a través de la columna de Don Mirone se menciona “puede seguir leyéndonos en nortedigital.mx”.La noticia tomó por sorpresa a reporteros, editores, fotógrafos y demás empleados de la empresa periodística, que en su mayoría se enteraron del cierre hasta ayer y a través de su periódico. Todos fueron citados este día por los directivos, en tanto, dijeron algunos de los consultados, se encuentran en la incertidumbre.Se buscó a los directivos de Norte para abundar sobre el anuncio, pero no estuvieron disponibles para entrevistas.Un empleado respondió que la instrucción recibida era dar a conocer que el único posicionamiento que emitirían es el que apareció en la portada de la última edición.Desde finales del año pasado, Norte de Ciudad Juárez comenzó a anunciar que se alistaba para dejar la edición impresa de su producto y, en enero, dio a conocer que transformaba su plataforma digital en una con contenidos multimedia, por lo que sus operaciones se enfocarían, más que en el papel, en las redes sociales.Los antecedentes del periódico como empresa se remontan al 17 de octubre de 1981, fecha en que se comenzó a publicar el producto bajo el nombre de El Universal de Ciudad Juárez.Un año antes, el edificio que actualmente ocupa en el área de San Lorenzo comenzaba a ser construido y su primera piedra había sido colocada por el entonces presidente de México, José López Portillo.De acuerdo con fuentes hemerográficas, entre ellas de la agencia Proceso, fueron los accionistas Juan Francisco Franco Ealy Ortiz, director del diario El Universal; Óscar Cantú, Jesús Macías Delgado –quien fue presidente municipal de Juárez– y el empresario Rómulo Escobar quienes lo fundaron.Archivos periodísticos consignan que el primer director de ese nuevo periódico fue Arturo Quiroz, vinculado a diversos escándalos de corrupción.El 22 de febrero de 1992 a propósito de la campaña de Jesús Macías por la gubernatura, la revista Proceso destacó la cercanía de los socios del rotativo con el exdiputado y exsubdirector de Banrural Miguel Lerma Candelaria, acusado de fraude y peculado "por más de 5,000 millones de pesos" en perjuicio de esa institución de gobierno.Lerma Candelaria, cuya cercanía con el propietario de El Universal fue factor clave para instalar aquí el periódico, tenía entre sus colaboradores al exalcalde juarense en tiempos que buscaba la diputación federal por el IV distrito la cual obtuvo en 1979 tras una campaña calificada entonces de dispendiosa.Sin embargo, cuando se preparaba para buscar la gubernatura en 1982 fue acusado de un fraude durante su gestión en el Banrural y huyó del país.Los datos que arrojó la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que Lerma Candelaria era poseedor de una inmensa fortuna, que incluía residencias, edificios, terrenos, automóviles y 24 cuentas bancarias en México y Estados Unidos.La indagatoria de la PGR, fue dirigida entonces por el procurador Oscar Flores Sánchez, quien de acuerdo con Proceso, ubicó en el rotativo de Cantú a los colaboradores de Lerma Candelaria.“Otra vez juntos, Macías y Quiroz, con Oscar Cantú, Rómulo Escobar y otros socios, fundaron en noviembre de 1981 el diario El Universal de Ciudad Juárez. Quiroz lo dirigió durante algún tiempo y Macías acabó por vender sus acciones. Ese periódico se convirtió luego en Norte de Ciudad Juárez”, establece el reportaje.El exfuncionario y exdiputado nunca fue detenido pese a que se abrieron tres procesos en su contra, por los cuales se libraron órdenes de aprehensión que prescribieron respectivamente el 10 de octubre de 1985, el 9 de diciembre de 1988 y el 16 de diciembre de 1990.Tras este período de operaciones, en 1990, el medio se convirtió en Norte de Ciudad Juárez y pasó a ser propiedad únicamente de Oscar Cantú, quien, de acuerdo con una nota informativa publicada en enero de 2015, dejó la Dirección General para dedicarse a proyectos de carácter filantrópico.En 2009 fue cuando comenzó a operar en su versión digital.Este es el segundo periódico que el empresario cierra en la entidad, a principios de la década de las 90s decidió terminar con la circulación de Norte de Chihuahua.En ese entonces, la noticia cobró relevancia nacional al ser difundida por medios como El Universal y Milenio en sus portales de Internet, así como La Jornada, periódico para el cual laboraba la periodista Miroslava Breach.El cierre anunciado ayer causó reacciones encontradas en las redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su sorpresa al saber que la versión impresa dejaría de existir, otros afirmaban que ya lo esperaban desde enero, por el anunció que a finales del año realizó el propio rotativo a través de una portada falsa con la leyenda “Norte Reevoluciona” que acompañó sus ediciones impresas.Óscar Martín Vázquez Reyes, coordinador de la licenciatura en Periodismo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y exeditor en jefe de Norte, lamentó en principio que la versión impresa se cierre y con ella se acaben fuentes de trabajo para cientos de personas.“Norte siempre tuvo problemas de muchas índoles, pero finalmente se había logrado sostener. Yo creo que, en concreto, es un hecho muy lamentable desde el punto de vista del panorama para el periodismo en Chihuahua y en la ciudad”, dijo.Por su parte el coordinador de Comunicación de la Administración estatal, Antonio Pinedo Cornejo, destacó en los conductos oficiales que desde diciembre tras el anuncio en una falsa portada del periódico impreso (Norte Reevoluciona) el propietario de la empresa Oscar Cantú le confirmó la desaparición del rotativo para enfocarse al medio digital.“Aquí se aplica la teoría del caos y las incertidumbres que viven los medios tradicionales. Para periodistas como yo, que conocimos el chivalet, el componedor y el tipómetro es un mal día, aunque me haya sido anunciado por don Oscar en diciembre”, refirió.En redes sociales el coordinador de Bachilleres en Ciudad Juárez, Eduardo Limón Alonso manifestó su sentir y escribió: Jugar con la imagen de Miroslava para esconder su fracaso. Lo lamentable es que dejará familias sin empleo”.Otros cuestionaban que se diera este anuncio vinculándolo con la muerte de Miroslava.El tema de la publicidad oficial ha sido un detonante de conflictos de Norte con los gobiernos, aunque se acentúo de manera fuerte en la administración del gobernador priísta Patricio Martínez (1998-2004).En ese entonces hasta anunció que promovería un juicio político contra el ahora senador Martínez. Norte aseguró que intentaba subordinar la cobertura informativa al contrato de publicidad.“En Norte de Ciudad Juárez refrendamos nuestro compromiso de informar, al margen de los acuerdos comerciales; que quede claro: el periódico comercializa espacios, pero de ninguna manera está en venta su línea editorial, su independencia, pues ésta se debe a los lectores”, publicó en uno de sus desplegados en esos años.El mismo medio publicaba la postura de Patricio Martínez que dijo textualmente que las acusaciones de represión por parte de Norte eran "falsas y evidentemente de una tendencia que está entre el chantaje y la falta de profesionalismo" y afirmó que directivos del periódico le estaban exigiendo que le sufragara su operación total como medio y dijo que esto no era posible para el erario público.El conflicto seguiría durante todo el mandato del exgobernador y terminaría al arribar en el 2004 a la Administración estatal José Reyes Baeza, cuando tras lograr un acuerdo publicitario se dio un giro en la cobertura informativa y también interna que alcanzó a la periodista Rosa Isela Pérez cuyo caso fue difundido en medios nacionales e internacionales como el mismo Universal, La Jornada y El País donde da su testimonio.Pérez trabajo 7 años en el periódico Norte de Ciudad Juárez escribiendo sobre feminicidios, en particular la versión de las víctimas. En su cobertura documentó historias de presos inocentes que morían torturados, irregularidades en los juicios, corrupción policiaca y gubernamental, así como impunidad.Por su trabajo, la periodista recibió amenazas externas al matutino y acoso laboral hasta que fue despedida.“El nuevo gobernador, Reyes Baeza, pidió mi cabeza y el periódico se la dio”, declaró a El Universal en una nota publicada el 27 de junio del 2011.Sin protección ni respaldo de su casa editora, Pérez partió al exilio con su familia y recibió asilo político en España donde radica actualmente.La evasión de obligaciones fiscales también fue la tónica del impreso que ayer dejó de circular, en particular con el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).En noviembre del 2002, el IMSS intentó cobrar un millonario adeudo al periódico Norte en perjuicio de decenas de trabajadores por cuotas obrero-patronales no cubiertas desde 1995 pero los intentos fueron rechazados tanto físicamente como por la vía jurídica a través de amparos, se documentó. (El Diario)redacció [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.