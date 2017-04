Lo acusan de privación de la libertad agravada

El sospechoso Jesús Vallejo Andazola, tiene dos antecedentes penales por el delito de robo y ayer quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de un año.Al momento de su detención, las autoridades dieron a conocer que Jesús Vallejo estaba implicado en los ilícitos de resistencia a particulares y alteración de identificación de vehículo. Pero por esas conductas, el Ministerio Público (MP) no presentó cargos.Los hechos que se le atribuyen sucedieron alrededor de las 17:00 horas del 30 de marzo pasado, cuando la víctima circulaba a bordo de una bicicleta sobre la calle Puerto de Palos y los ocupantes de una camioneta le cerraron el paso.Del automotor descendieron dos hombres, entre ellos Vallejo Andazola, dijo una agente del MP al presentar la formulación de cargos contra él. La fiscal explicó que la víctima intentó pedir ayuda pero los recién llegados le apuntaron con un arma de fuego y le ordenaron que subiera al mueble, donde se encontraba un tercer hombre.Ya en el interior de la camioneta, la víctima fue agachada y le siguieron apuntando con un arma de fuego para luego comunicarse vía telefónica con otra persona y señalarle que ya tenían al “objetivo”.La víctima estuvo retenida durante unos diez minutos porque los presuntos captores se percataron de que eran seguidos y decidieron arrojarla desde la camioneta en movimiento, aseguró la fiscal.El hecho fue encuadrado por la representación social como privación de la libertad personal agravada contemplado en el Artículo 158 en el primero y tercer párrafo del Código Penal del Estado de Chihuahua.Ante los señalamientos y por recomendación de una abogada pública penal que le fue asignada, Vallejo Andazola decidió no dar su versión sobre estos hechos y le pidió al juez Rafael Rosado Arcudia que su situación jurídica sea resuelta dentro del plazo de los seis días que prevé la ley. Por lo que la audiencia fue programada para el próximo 7 de abril a las 09:30 horas.El sospechoso únicamente hizo uso de la palabra para denunciar que al ser arrestado los agentes municipales lo golpearon en las costillas, pies y brazos y mostró los hematomas que traía en el abdomen, además de que al caminar no puede apoyar una de las piernas. Por lo que la juez ordenó que se aplique el Protocolo de Estambul y le dio vista a la fiscal para que inicie una investigación por la posible comisión del delito de tortura.Además de este ilícito, Jesús Vallejo Andazola ha sido sentenciado dentro de las causas penales número 1288/12 y 1294/12.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.