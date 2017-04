Ven gasto inútil en cámaras para policías

Coincidieron en que, lejos de favorecer a la ciudadanía, ese gasto sólo benefició a quienes ganaron la licitación para comprarlas.Este equipo representó un costo de 2.2 millones de pesos al erario y, a pesar de ello, los agentes preventivos prefieren usar sus celulares argumentando que es más funcional hacerlo de ese modo.A juico de Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), aquella fue una compra “nada inteligente”.“La evidencia está en que las cámaras están ahí y no las están utilizando. Aquí lo que se hace evidente es que quien está haciendo las compras no está pensando en lo que se necesita realmente. Eso es bastante común en varias compras que hace el Municipio. No se compran cosas que se requieran, sino nada más para ver quién se lleva el contrato”, dijo.Para Javier Cuellar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, estas cámaras representan una “compra inútil” que se hizo “con mucha indolencia”.Desde su punto de vista, esta situación es una muestra de que lo único que importó, más allá de obtener una utilidad real, fue lograr que alguien se beneficiara con la adquisición.“Desgraciadamente en el Municipio cada administración hace inversiones millonarias en diferentes equipos, pero la siguiente o se le olvida o no le da seguimiento”, dijo a su vez José Luis Rodríguez Chávez, líder de Ciudadanos Vigilantes.Desde su punto de vista, las autoridades debieron haber previsto este escenario ante la llegada de las nuevas tecnologías.“Pero también, no olvidemos que en la administración municipal mucho se juega a hacer ‘el negocio’, a sacar ventaja de la administración municipal”, consideró.

